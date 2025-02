Vì sao nguyên Tổng giám đốc Công ty du lịch Bản Đôn bị truy tìm?

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố các bị án trong vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk (Công ty Cao su Đắk Lắk).

Trong đó, Công ty Cổ phần thương mại và du lịch Bản Đôn (Công ty du lịch Bản Đôn) được xác định là công ty mà Huỳnh Bảo Minh (SN 1984) - con trai của ông Huỳnh Văn Khiết, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cao su Đắk Lắk - đã sử dụng để rửa tiền.

Công ty du lịch Bản Đôn là công ty mà con trai nguyên Chủ tịch Công ty Cao su Đắk Lắk sử dụng để rửa tiền (Ảnh: Thành Lê).

Để làm rõ những nội dung có dấu hiệu sai phạm xảy ra tại Công ty du lịch Bản Đôn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định truy tìm người đối với ông Nguyễn Quang Đức, nguyên tổng giám đốc của công ty này.

Theo cáo trạng, ông Huỳnh Văn Khiết đã chỉ đạo thành lập Công ty TNHH cao su Huỳnh Phước (tại TPHCM) và Huynh Phuoc LLC (trụ sở tại Hoa Kỳ) là các công ty do vợ, con ông Khiết đứng tên.

Trong quá trình lãnh đạo Công ty Cao su Đắk Lắk, nhằm mang lại lợi ích cho gia đình mình, ông Khiết đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, dùng thủ đoạn gian dối, hợp thức hóa các tài liệu, thủ tục liên quan đến một số hợp đồng môi giới bán hàng giữa Công ty Cao su Đắk Lắk và Huynh Phuoc LLC nhằm chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng.

Vụ án xảy ra tại Công ty Cao su Đắk Lắk có 5 bị can bị truy tố (Ảnh: Uy Nguyễn).

Huỳnh Bảo Minh tuy không giữ chức vụ, quyền hạn tại Công ty Cao su Đắk Lắk nhưng theo chỉ đạo của Huỳnh Văn Khiết, đã thành lập Huynh Phuoc LLC sử dụng vào việc hợp thức hóa các tài liệu, thủ tục liên quan đến các hợp đồng để cùng bố mình chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng.

Với số tiền này, Huỳnh Bảo Minh đã sử dụng cho các hoạt động của Công ty Huỳnh Phước và đầu tư vào Công ty du lịch Bản Đôn nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền do phạm tội mà có.

Trong vụ án xảy ra tại Công ty Cao su Đắk Lắk, có 4 bị can cùng bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí gồm: Văn Đức Lư, cựu Phó giám đốc; Võ Tiến Hùng, cựu Trưởng Phòng kỹ thuật; Bùi Quang Ninh, cựu Kế toán trưởng và Huỳnh Văn Toàn, cựu Trưởng Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu, Công ty Cao su Đắk Lắk.

Riêng bị can Huỳnh Bảo Minh, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH cao su Huỳnh Phước, bị truy tố về tội Tham ô tài sản và Rửa tiền.

Các bị can Văn Đức Lư, Võ Tiến Hùng, Bùi Quang Ninh và Huỳnh Văn Toàn bị truy tố do có liên quan đến việc làm thất thoát hơn 1,3 tỷ đồng trong quá trình mua cây cao su giống xảy ra tại Công ty Cao su Đắk Lắk vào năm 2008. Đến nay, các bị can đã khắc phục toàn bộ số tiền thất thoát này.

Riêng bị can Huỳnh Bảo Minh đã khắc phục hơn 11 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Văn Khiết đã mất vào năm 2020 nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk không xem xét, xử lý các hành vi sai phạm.