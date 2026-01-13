Nhận 6,4 tỷ đồng, cựu giám đốc trung tâm đăng kiểm ở TPHCM lĩnh án

Sau thời gian nghị án, chiều 13/1, TAND TPHCM tuyên án đối với 64 bị cáo trong vụ án Đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-04V (TPHCM).

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hải (cựu Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-04V) và bị cáo Chu Đình Hiệp (cựu Phó Giám đốc) mức án 7 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Xuân Hải (Ảnh: Xuân Duy).

Cùng tội danh trên, 13 bị cáo khác bị phạt mức án từ 3 năm 6 tháng tù đến 15 năm tù. Bị cáo Nguyễn Hữu Chinh (lao động tự do) bị phạt mức án 7 năm tù về các tội Nhận hối lộ và Đưa hối lộ.

Đối với 48 bị cáo thuộc nhóm đưa hối lộ, bị phạt mức án từ 50 triệu đồng đến 6 năm tù về tội Đưa hối lộ.

Trong vụ án này, có 2 bị cáo đang bị truy nã, các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đầy đủ, đúng trình tự các thủ tục theo quy định của pháp luật, do đó việc xét xử vắng mặt các bị cáo này là có căn cứ và phù hợp với quy định pháp luật.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng tới trật tự xã hội, phạm tội có tổ chức, phạm tội từ 2 lần trở lên nên cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, quá trình lượng hình tòa cũng xem xét, phân hóa vai trò của từng bị cáo.

HĐXX cũng ghi nhận các bị cáo có nhiều thành tích trong công tác, đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính, thể hiện thái độ ăn năn, hối cải.

Đối với số tiền các bị cáo thu lợi bất chính trong vụ án, HĐXX quyết định tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước.

Các đăng kiểm viên tại Trung tâm Đăng kiểm 50-04V bị cáo buộc cùng thống nhất với ban giám đốc trung tâm thực hiện chủ trương, trực tiếp nhận hối lộ của chủ các phương tiện để bỏ qua lỗi của xe khi đến đăng kiểm. Số tiền các đăng kiểm viên nhận mỗi xe là từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Bên cạnh đó, mỗi tuần, mỗi chuyền kiểm định sẽ đưa cho bị cáo Nguyễn Xuân Hải từ 10 triệu đồng đến 13 triệu đồng để bị cáo Hải ngoại giao.

Tổng số tiền các đăng kiểm viên nhận hối lộ là 6,3 tỷ đồng. Sau đó, Nguyễn Xuân Hải và Chu Đình Hiệp, mỗi người hưởng lợi 570 triệu đồng. Do đó, hai bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự chung về hành vi nhận hối lộ với tổng số tiền trung tâm đã nhận là 6,4 tỷ đồng, trong đó mỗi bị cáo hưởng lợi 570 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Nhóm bị cáo là đăng kiểm viên bậc cao, trưởng chuyền phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền hối lộ phát sinh trong chuyền kiểm định mà mình trực tiếp làm việc, quản lý, tương ứng với thời gian công tác.

Nhóm bị cáo là “cò” dịch vụ kiểm định đã nhận tiền của chủ phương tiện, người đi đăng kiểm rồi đưa hối lộ cho các đăng kiểm viên nhằm tạo điều kiện cho việc đăng kiểm được thực hiện nhanh chóng, bỏ qua các lỗi của phương tiện trong quá trình kiểm định hoặc cho thợ sửa chữa ngay tại chuyền kiểm định.

Nhóm bị cáo là đại diện các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã có hành vi đưa hối lộ cho đăng kiểm viên hoặc thông qua các đối tượng môi giới để được kiểm định nhanh, bỏ qua một số lỗi trong quá trình kiểm định phương tiện.