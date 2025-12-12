Vì sao cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM được hưởng án treo?

Sáng 12/12, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC) 8 năm tù; Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng ban quản lý dự án 1 Công ty AIC) 7 năm tù; Lê Hoài Nam (cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM) 2 năm 6 tháng tù; Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM) 3 năm tù treo về tội Vi phạm quy định đấu thầu.

Cùng tội danh trên, các bị cáo khác trong vụ án bị phạt mức án từ 2 năm tù treo đến 5 năm tù.

Ông Lê Hồng Sơn lĩnh 3 năm tù treo (Ảnh: Xuân Duy).

Đối với ông Lê Hồng Sơn, theo HĐXX, bị cáo có nhiều sai phạm, trái quy định pháp luật, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 142 tỷ đồng.

Tuy nhiên, HĐXX ghi nhận cho ông Sơn một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng, quá trình công tác có nhiều đóng góp cho xã hội nói chung và ngành giáo dục TPHCM nói riêng.

Bên cạnh đó, ông Sơn đang mắc nhiều bệnh như tim, gan, tiểu đường nên xét thấy không cần thiết cách ly người này ra khỏi xã hội.

Về trách nhiệm dân sự, theo tòa, bị cáo Nhàn là người điều hành AIC và các công ty thuộc hệ sinh thái của AIC nên tòa buộc bị cáo Nhàn và AIC liên đới bồi thường theo phần bằng nhau hơn 145 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo Nhàn đã khắc phục 66 tỷ đồng và một số bị cáo khác đã khắc phục hơn 2 tỷ đồng. Vì vậy, bà Nhàn và AIC còn phải bồi thường hơn 75 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, giai đoạn 2012-2017, để thực hiện các gói thầu tại TPHCM, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ủy quyền cho Hoàng Thị Thúy Nga phụ trách mảng giáo dục và Trần Đăng Tấn phụ trách mảng y tế. Nhóm này đã sử dụng pháp nhân của nhiều công ty trong “hệ sinh thái” AIC làm “quân xanh”, thông đồng với các đơn vị thẩm định giá, tư vấn và đại diện chủ đầu tư nhằm hợp thức hóa việc AIC trúng thầu.

Hồ sơ dự thầu của các “quân xanh” do bộ phận AIC tại Hà Nội chuẩn bị, cố ý để thiếu tiêu chí hoặc bỏ giá cao để bị loại. Trong khi đó, báo cáo tài chính của AIC được chỉnh sửa, nâng khống các chỉ tiêu bắt buộc nhằm hợp thức hóa điều kiện dự thầu.

Bằng thủ đoạn này, AIC đã trúng 230 gói thầu tại TPHCM, gồm 134 gói trong lĩnh vực giáo dục, 94 gói y tế và 2 gói về môi trường. Trong đó, 171 gói (131 gói giáo dục và 40 gói y tế) gây thiệt hại hơn 145 tỷ đồng.

Đối với 134 gói thầu giáo dục, ông Lê Hồng Sơn; ông Lê Hoài Nam cùng một số cấp dưới bị cáo buộc không thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu, tạo điều kiện để AIC trúng thầu, gây thiệt hại hơn 142 tỷ đồng.