Những sai phạm của cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM

Ngày 9/12, TAND TPHCM xét xử 16 bị cáo trong vụ vi phạm quy định đấu thầu xảy ra tại Công ty AIC và Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM. Trong vụ án, ông Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM) bị cáo buộc can thiệp, giúp AIC trúng nhiều gói thầu.

Bị cáo Lê Hồng Sơn đang được tại ngoại và có 2 luật sư bào chữa. Từ sáng sớm, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã có mặt tại tòa theo giấy triệu tập.

Theo kế hoạch, phiên tòa này sẽ diễn ra liên tục trong vòng 4 ngày.

BỊ cáo Lê Hồng Sơn tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC - đang bị truy nã) là chủ mưu, chỉ đạo thành lập nhóm công ty "quân xanh" tham gia các gói thầu trong nước, nhằm thực hiện các hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu để giúp Công ty AIC trúng thầu.

Hồ sơ dự thầu của “quân xanh” do bộ phận AIC ở Hà Nội chuẩn bị, cố ý để thiếu tiêu chí hoặc bỏ giá cao nhằm bị loại. Báo cáo tài chính của AIC được chỉnh sửa, nâng khống chỉ tiêu bắt buộc để hợp thức trúng thầu.

Với thủ đoạn này, AIC trúng 230 gói thầu tại TPHCM, gồm 134 gói thầu về giáo dục, 94 gói thầu về y tế và 2 gói về môi trường. Trong đó, 171 gói thầu gây thiệt hại cho Nhà nước 145 tỷ đồng.

Đối với 134 gói thầu trong lĩnh vực giáo dục, thời điểm xảy ra vụ án, ông Lê Hồng Sơn, Lê Hoài Nam (Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM), Lê Phương Nga (cựu Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM - đang bị truy nã) và một số lãnh đạo, cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 5 cũ bị cáo buộc không thực hiện đúng quy định Luật Đấu thầu. 131 gói thầu trong đó đã gây thiệt hại 142 tỷ đồng ngân sách Nhà nước.

Trước khi triển khai các gói thầu, bà Hoàng Thị Thúy Nga (cấp dưới của bà Nhàn) cùng nhân viên đã liên hệ lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM để tạo điều kiện cho AIC.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Sau đó, bà Nga đến gặp ông Lê Hồng Sơn, Lê Hoài Nam để tặng quà, giới thiệu là nhân viên AIC phụ trách đầu mối.

Cơ quan công tố xác định ông Lê Hồng Sơn đã ký các văn bản tham mưu để Phó chủ tịch UBND TPHCM ban hành chỉ đạo giao các Phòng Giáo dục và Đào tạo, đơn vị không đủ nhân sự, kinh nghiệm và chứng chỉ đấu thầu - làm chủ đầu tư.

Với gói thầu do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư, ông Sơn bị cáo buộc ký chỉ định thầu, định giá và tư vấn trái quy định, tổ chuyên gia không đủ tiêu chuẩn, gây thiệt hại 763 triệu đồng.

Theo chỉ đạo của ông Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 5 cũ thực hiện thí điểm việc mua sắm thiết bị của AIC. Mặc dù chưa có kết quả đấu thầu, theo chỉ đạo của cấp trên, chuyên viên của phòng vẫn phối hợp và tiếp nhận thông tin và các thủ tục đấu thầu từ nhân viên AIC cung cấp qua email. Việc mua sắm theo gói thầu này gây thiệt hại cho Nhà nước 4,2 tỷ đồng.

Các phòng giáo dục khác cũng được yêu cầu thực hiện đấu thầu theo hình thức mua sắm trực tiếp, áp dụng mức giá và chủng loại thiết bị từ gói thầu Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 5 cũ đã triển khai trước đó.

Ngoài ra, ông Sơn còn tham mưu mở rộng diện chủ đầu tư sang các trường THPT (cũng không đủ điều kiện đấu thầu), đề xuất tăng số lượng thiết bị mua sắm, dẫn đến hệ quả thêm nhiều gói thầu sai phạm.

Nhà chức trách cáo buộc ông Sơn phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại đối với 129 gói thầu do Phòng Giáo dục và Đào tạo ở 23 quận, huyện trước đây và 89 trường THPT làm chủ đầu tư, với tổng số tiền hơn 137 tỷ đồng.

Ông Lê Hoài Nam, với vai trò là cấp phó, bị cáo buộc đã ban hành văn bản hướng dẫn các trường THPT thực hiện mua sắm trực tiếp 89 gói thầu. Ông Nam phải chịu trách nhiệm với thiệt hại từ các gói thầu này với 28,71 tỷ đồng.

Từ những sai phạm trên, ông Sơn, ông Nam cùng các đồng phạm bị xét xử về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng