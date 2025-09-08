Quân sư lão luyện giúp trùm giang hồ Vi “Ngộ” điều hành băng nhóm tội phạm

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, đã khởi tố vụ án hình sự Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ và Nhận hối lộ liên quan đến Nguyễn Văn Mai, tức Mạnh “Gỗ”, cùng 9 bị can khác.

Ở Thanh Hóa, Mạnh “Gỗ” là giang hồ khá kín tiếng, sở hữu căn biệt thự sang trọng tại đại lộ Lê Lợi đẹp bậc nhất Thanh Hóa. Vụ việc Mạnh “Gỗ” bị bắt đã thu hút sự quan tâm của người dân trên địa bàn.

Nguyễn Văn Mai, tức Mạnh "Gỗ" (áo phông đen), bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Mạnh “Gỗ” là mắt xích quan trọng trong hoạt động của băng nhóm tội phạm do trùm giang hồ Nguyễn Văn Vi, tức Vi “Ngộ” cầm đầu.

Trước đó ngày 30/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Vi.

Cơ quan điều tra xác định, băng nhóm do Vi “Ngộ” cầm đầu hoạt động tinh vi, sử dụng vỏ bọc doanh nghiệp để che giấu các hành vi phạm pháp. Trong đó nổi bật là Công ty CP Khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, nơi Vi "Ngộ” giữ vai trò cổ đông sáng lập.

Tổ chức tội phạm này đã thao túng nhiều lĩnh vực kinh doanh, biến chúng thành bình phong che giấu các hành vi phạm tội tinh vi, bao gồm buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép, trốn thuế và đưa hối lộ.

Trùm giang hồ Nguyễn Văn Vi, tức Vi "Ngộ" (áo phông đen), bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết trong mạng lưới tội phạm này, Mạnh “Gỗ” với vai trò quân sư lão luyện, đứng sau lập kế hoạch, tư vấn các thủ đoạn nhằm che đậy hành vi phạm pháp, tạo ra lớp vỏ bọc hợp pháp để duy trì và mở rộng các hoạt động bất hợp pháp cho băng nhóm của Vi “Ngộ”.

Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ hàng loạt hành vi phạm pháp đặc biệt nghiêm trọng của băng nhóm do Vi “Ngộ” cầm đầu, trong đó Mạnh “Gỗ” giữ vai trò then chốt.

Cụ thể, băng nhóm của Vi “Ngộ” đã tổ chức các đường dây cho vay lãi nặng. Những khoản vay này nhắm vào những người dân có hoàn cảnh khó khăn, thiếu hiểu biết pháp luật, hoặc cần tiền gấp, đẩy họ vào vòng xoáy nợ nần không lối thoát.

Khi lãi tăng cao, nạn nhân không thể trả nợ, băng nhóm của Vi “Ngộ” khủng bố tinh thần bằng cách gọi điện đe dọa, gửi tin nhắn xúc phạm, hoặc công khai bôi nhọ trên mạng xã hội, thậm chí đe dọa tính mạng gia đình nạn nhân.

Các bị can trong vụ án liên quan đến Mạnh "Gỗ" (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Băng nhóm của Vi “Ngộ” còn dính đến các hoạt động phi pháp mang tính chất kinh tế như buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và trốn thuế với quy mô lớn, gây thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước.

Như Dân trí đã đưa tin trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam 10 bị can trong vụ án hình sự Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ và Nhận hối lộ.

Các bị can Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "Gỗ", SN 1974), Trần Văn Quang (SN 1991), đều trú tại phường Hạc Thành; Lê Đình Trình (SN 1981), trú tại xã Sao Vàng; Vũ Ngọc Đợi (SN 1972), trú tại xã Lương Sơn; Lê Quang Vinh (SN 1983), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1978), đều trú tại xã Lam Sơn, bị khởi tố về tội Đưa hối lộ.

Nguyễn Hữu Hậu (SN 1974), trú tại phường Đông Quang; Nguyễn Hữu Hải (SN 1980), trú tại phường Hạc Thành; Phạm Văn Biên (SN 1978), trú tại xã Thiệu Hóa; Dương Đình Sơn (SN 1979), trú tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa, bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.