Thanh Hóa khen thưởng lực lượng phá vụ án đưa, nhận hối lộ

Ngày 3/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tổng kết, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi về kinh tế trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Đây là chuyên án thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an Thanh Hóa, chỉ đạo các đơn vị tiếp tục điều tra, xử lý về vụ án trên theo quy định (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Ngày 29/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 23 đối tượng liên quan đến hành vi Nhận hối lộ, Đưa hối lộ.

Trong đó ra lệnh bắt tạm giam đối với 7 đối tượng; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 16 đối tượng còn lại.

Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định, đây là vụ án có số đối tượng bị khởi tố về tội đưa và nhận hối lộ đông nhất từ trước đến nay mà đơn vị đã phát hiện, bắt giữ.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ Công an và UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc; Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã thưởng nóng 70 triệu đồng cho Ban chuyên án.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh - Trưởng Ban chuyên án, đã chúc mừng, biểu dương những thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng An ninh Công an Thanh Hóa trong công tác bảo đảm an ninh trật tự nói chung, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm an ninh kinh tế nói riêng.

Nhận định trong thời gian tới, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị lực lượng an ninh cần tiếp tục chủ động nắm tình hình, tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm quyết liệt hơn, đồng bộ hơn; tiếp tục khám phá, điều tra các vụ án, chuyên án, góp phần kiềm chế, làm giảm tội phạm, bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

Riêng đối với chuyên án lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi về kinh tế trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị cần tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp.