Vận chuyển thuê cả yến ma túy chỉ lấy 7 triệu đồng tiền công

Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, lực lượng của đơn vị vừa phối hợp các lực lượng khác bắt giữ đối tượng vận chuyển 10kg ma túy.

Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến quốc lộ (QL9), tổ công tác của Trạm CSGT Đakrông (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) nhận được tin báo về việc xe ô tô BKS 74A-037.78 có nhiều dấu hiệu nghi vấn đang di chuyển trên tuyến QL9 theo hướng từ thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) về thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).

Tổ công tác báo về đơn vị và Ban Chỉ huy Trạm CSGT Đakrông xây dựng phương án bố trí lực lượng và phương tiện tổ chức chốt chặn.

Lực lượng chức năng tại Quảng Trị khống chế, bắt giữ đối tượng (Ảnh: CA Quảng Trị).

Khoảng 4h30 ngày 12/1, Trạm CSGT Đakrông đang chốt chặn tại km44+200 QL9 (thuộc xã Đakrông, huyện Đakrông) ra lệnh dừng xe taxi BKS 74A-037.78 do Nguyễn Đình Hưng (SN 1982, trú tại thôn Phú Hậu, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) điều khiển chở theo Phan Văn Trường (SN 1994, trú tại thôn Hà My, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Lực lượng CSGT phát hiện ở sàn xe tại ghế trước bên phải - vị trí của Trường ngồi có một gói bọc nilon màu đen, bên trong có nhiều gói màu vàng in chữ nước ngoài hình dạng các gói trà, có chứa các tinh thể màu trắng.

Tổ công tác liền khống chế đối tượng cùng tang vật; sau đó phối hợp với Công an huyện Đakrông, lực lượng của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành khám nghiệm hiện trường, phương tiện và trên người các đối tượng.

Ma túy đá đựng trong các gói màu vàng, giống gói trà (Ảnh: CA Quảng Trị).

Bên trong các gói màu vàng là tinh thể màu trắng (Ảnh: CA Quảng Trị).

Số hàng hóa trên được xác định là 10kg ma túy đá, gói trong 10 bao nilon.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Phan Văn Trường khai nhận, đã thuê taxi vận chuyển thuê số ma túy nói trên cho một người khác với tiền công 7 triệu đồng, từ huyện Hướng Hóa về TP Đông Hà để giao hàng.

Đối tượng cùng tang vật được bàn giao đến Công an huyện Đakrông để điều tra, xử lý. Các đơn vị, lực lượng thuộc Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, mở rộng đấu tranh chuyên án.

Ngày 13/1, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã biểu dương, thưởng nóng đến tổ công tác của Trạm CSGT Đakrông số tiền 20 triệu đồng.