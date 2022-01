Bị bắt vì buôn 4 kg ma túy đá, lộ 10.000 viên hồng phiến chôn trong rừng

Ngày 10/1, thông tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa phối hợp Công an huyện Anh Sơn, Công an tỉnh Bình Dương triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 4 đối tượng, thu một lượng lớn ma túy.

Hồ Sỹ Tình được xác định là kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia vừa bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ (Ảnh: T.T).

Sau gần 3 tháng điều tra, trưa 4/1, các đơn vị liên quan bắt quả tang Bùi Đức Anh (SN 1995, trú xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) khi đối tượng đang vận chuyển 4 kg ma túy đá đi tiêu thụ.

Mở rộng chuyên án, công an bắt giữ Trần Văn Mại (SN 1997) và Lê Văn Thẩm (SN 2002) cùng trú tại xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn.

Từ lời khai của các đối tượng, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, ngày 6/1, tại TP Thuận An (tỉnh Bình Dương), Ban chuyên án phối hợp Công an tỉnh Bình Dương giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Sỹ Tình (SN 1996, trú tại xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn). Tình được xác định là chủ mưu, trực tiếp điều hành đường dây ma túy này.

Các đối tượng Lê Văn Thẩm, Bùi Đức Anh, Trần Văn Mại - là chân rết của Tình (Ảnh: T.T).

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Hồ Sỹ Tình khai nhận hành vi phạm tội của mình. Số ma túy trên được Tình chỉ đạo các chân rết mua từ Lào về Việt Nam, sau đó chuyển vào Bình Dương và các tỉnh phía Nam để tiêu thụ.

Qua đấu tranh, Tình khai ngoài số ma túy nêu trên, đối tượng giấu một lô hồng phiến trong rừng, thuộc bản Búng, xã Môn Sơn (Con Cuông).

4kg ma túy đá (ảnh nhỏ) và 10.000 viên hồng phiến - tang vật thu được từ vụ án (Ảnh: T.T).

Ngày 7/1, Công an tỉnh Nghệ An huy động lực lượng tìm kiếm theo lời khai của Tình và thu 10.000 viên hồng phiến được chôn dưới một gốc cây trong rừng.

Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ khởi tố các đối tượng.