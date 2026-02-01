Vạch trần thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhắm tới người già của Trần Quang Đạo

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố Trần Quang Đạo (33 tuổi) và 141 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Theo kết luận, Trần Quang Đạo học hệ cao đẳng một trường đại học ở TPHCM song chưa tốt nghiệp. Sau đó, bị can làm nhiều nghề để kiếm sống, trong đó có hoạt động liên quan đến một số chương trình tri ân khách hàng, bốc thăm trúng thưởng.

Thời điểm này, bị can nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng cách mạo danh các doanh nghiệp có chương trình tri ân, quay số trúng thưởng. Để nhận quà miễn phí, nạn nhân phải trả phí vận chuyển mua hàng với giá thành cao gấp nhiều lần.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, đầu năm 2023, Đạo nhờ người thân quen đứng tên người đại diện pháp luật để đăng ký thành lập 4 công ty nhưng đều do bị can trực tiếp quản lý, điều hành; tìm kiếm mua nguồn dữ liệu thông tin khách hàng (data) từng mua, sử dụng các sản phẩm bồi bổ sức khỏe...

Trần Quang Đạo (Ảnh: Bộ Công an).

Đạo lôi kéo, tuyển dụng một số người cùng tham gia và trực tiếp quản lý, điều hành, xây dựng kịch bản, mua dữ liệu thông tin, tập huấn cho các nhân viên kinh doanh gọi điện lừa khách hàng để khai thác, thu thập thông tin của những khách hàng thường sử dụng các sản phẩm thực phẩm chức năng.

Mỗi nhân viên tại công ty của Đạo được giao nhiệm vụ lừa đảo khách hàng theo từng bước và được chia 5,5-7,5 triệu đồng/tháng kèm theo "hoa hồng" 8-16% trên tổng số tiền chiếm đoạt.

Theo cáo buộc, Đạo đã chỉ đạo các nhân viên sử dụng hệ thống điện thoại được mã hóa đầu số thuê bao của nhà mạng, giả danh nhân viên bệnh viện, trung tâm tiêm chủng hoặc nhân viên của các công ty khác gọi điện cho các khách hàng để thông báo họ được tặng miễn phí sử dụng 12 tháng nước yến sào, khách hàng chỉ phải trả 279.000 đồng tiền phí vận chuyển cho lần đầu tiên.

Sau đó các bị can lên đơn hàng, đóng gói 1 hộp yến có giá mua vào là 79.000 đồng, dán mã dự thưởng vào hộp quà rồi giao cho công ty vận chuyển chuyển hàng cho nạn nhân. Khi nhận được quà và phiếu dự thưởng thì nạn nhân trả phí vận chuyển cho nhân viên giao hàng.

Tiếp đó, nhóm lừa đảo theo kịch bản, gọi cho nạn nhân, thông báo họ đủ điều kiện tham gia dự thưởng, có thể trúng giải thưởng giá trị từ 10 triệu đồng đến gần 100 triệu đồng như ghế massage, tủ lạnh, tivi, máy giặt...

Người dự thưởng phải hoàn thiện hồ sơ, trả phí 730.000-990.000 đồng. Công ty sẽ tặng sản phẩm như trà ô long, máy sấy tóc... có giá trị thấp chỉ 100.000-200.000 đồng.

Mỗi lần đóng phí, khách hàng được tặng các sản phẩm kèm theo có giá trị ngày càng lớn làm khách hàng tin tưởng chuyển số tiền ngày càng nhiều hơn để hướng đến sẽ được nhận quà trúng thưởng có giá trị lớn hơn, đồng thời sẽ được nhận lại toàn bộ số tiền đã bỏ ra.

Tuy nhiên, không có bất kỳ chương trình quay thưởng nào, các nạn nhân cũng không được trao quà trúng thưởng và trả lại tiền như đã hứa hẹn.

Theo kết luận điều tra, trong khoảng thời gian từ ngày 1/3/2025 đến ngày 17/6/2025, với thủ đoạn trên, Đạo và đồng phạm đã chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng của gần 7.000 nạn nhân, đa phần là người cao tuổi.