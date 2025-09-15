Va chạm giao thông, người đàn ông cầm tuýp sắt đuổi đánh đối phương

Ngày 15/9, Công an TP Hà Nội cho biết lực lượng Cảnh sát 113 vừa kịp thời ngăn chặn một đối tượng côn đồ, dùng hung khí tấn công người dân sau va chạm giao thông.

Theo cơ quan chức năng, lúc 10h41, ngày 14/9, tổ công tác cụm số 1, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113), Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhận tin báo về một đối tượng cầm tuýp sắt đuổi đánh người dân, gây mất an ninh trật tự, tại số 442 Trường Chinh, phường Kim Liên.

Cảnh sát khống chế đối tượng (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngay lập tức, lực lượng chức năng có mặt, khống chế đối tượng và phối hợp Công an phường Kim Liên đưa các bên liên quan về trụ sở để làm rõ. Nguyên nhân sơ bộ được xác định từ mâu thuẫn va chạm giao thông.

Theo Công an Hà Nội, vụ việc thể hiện sự cơ động, kịp thời và tinh thần trách nhiệm cao của Cảnh sát phản ứng nhanh 113 trong bảo đảm an ninh trật tự thủ đô.

Nhà chức trách khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành pháp luật, kiềm chế khi xử lý tình huống, đồng thời kịp thời báo cho công an hoặc gọi Tổng đài 113 khi phát hiện vụ việc phức tạp.