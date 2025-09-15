Bạn gái cũ livestream với người khác, nam thanh niên gọi hội đánh tình địch

Ngày 15/9, Công an xã Thường Tín vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội triệu tập 12 đối tượng để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 21h ngày 13/9, Lê Thanh Lâm (16 tuổi) cùng Nguyễn Hoàng Sơn (16 tuổi), Nguyễn Cảnh Quân (17 tuổi), Lương Thế Phong (19 tuổi), Trần Văn Thành (17 tuổi) và Nguyễn Đức Anh (17 tuổi) rủ nhau đi uống nước tại thôn Nguyễn Du, xã Thường Tín.

Tại đây, Lâm thấy người yêu cũ là chị N.L.A. đang ngồi livestream TikTok cùng Doãn Văn Anh Hiếu (17 tuổi) và Dương Hoàng Anh (17 tuổi) nên nảy sinh ghen tuông, rủ nhóm bạn bám theo.

Các đối tượng bị triệu tập (Ảnh: ANTĐ).

Mặc dù chưa đủ tuổi lái xe nhưng Lâm, Quân và Thành vẫn điều khiển xe máy chở các đối tượng còn lại.

Nhóm của Lâm bám theo, thấy Hiếu chở chị L.A về nhà ở thôn Văn Giáp thì đứng chờ bên đường để đánh. Hiếu lo sợ nên gọi điện cho Nguyễn Thế Bảo (19 tuổi) nhờ trợ giúp.

Bảo lúc này đi cùng Trần Hoài Nam (17 tuổi), Nguyễn Tiến Đạt (20 tuổi), Nguyễn Gia Long (20 tuổi), Nguyễn Bá Học (20 tuổi), Nguyễn Trọng Vinh (23 tuổi) nên rủ cả nhóm tới.

Sau đó, hai nhóm xảy ra truy đuổi, phóng nhanh, rú ga, ném gạch và xông vào đánh nhau trên nhiều tuyến đường thuộc xã Thường Tín và Thượng Phúc. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân can ngăn.

Hậu quả, một số đối tượng bị xây xát, chấn thương phần mềm.