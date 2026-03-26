Bí ẩn sau cánh cửa trang trại lợn, nhiều người vứt bỏ tiền tháo chạy

Ngày 26/3, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Phan Thị Bích Thuận (SN 1992), Phan Bá Hoàng (SN 1987), Phan Bá Bình (SN 1989) và Phan Bá Lệ (SN 1991), cùng trú xã Mai Phụ, Hà Tĩnh. Các đối tượng bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc.

Liên quan vụ án, 13 người khác trú tại xã Mai Phụ và xã Lộc Hà, bị khởi tố về tội Đánh bạc.

Theo điều tra, Hoàng và vợ là Thuận đứng tên một trang trại chăn nuôi lợn tại thôn Tây Giang, xã Mai Phụ. Tuy nhiên, trang trại này lại được dùng làm địa điểm tổ chức đánh bạc, thu hút nhiều đối tượng tham gia.

Hoàng phân công Bình và Lệ cảnh giới, còn Thuận phục vụ nước uống, theo dõi, thông báo tình hình.

Hôm 3/3, hơn 10 đối tượng tụ tập tại khu vực chuồng lợn trong trang trại để đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Khi nhóm này đang sát phạt, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện. Do được cảnh giới từ trước, nhóm này tháo chạy, vứt bỏ tiền nhằm phi tang chứng cứ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng liên quan, bước đầu xác định số tiền sử dụng để đánh bạc khoảng 226 triệu đồng. Cơ quan chức năng đánh giá đây là vụ án quy mô lớn, nhiều người tham gia, trong đó một số đối tượng có tiền án, tiền sự.