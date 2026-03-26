Bắt 4 đối tượng sử dụng ma túy, thu giữ 2 vật nghi là súng

Ngày 26/3, Công an xã Ia Hrung cho biết đơn vị đã phối hợp lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ 4 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và thu giữ nhiều súng, đạn.

Chiều hôm trước, Công an xã Ia Hrung phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) kiểm tra và bắt quả tang 4 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà ở làng Klăh 1, xã Ia Hrung.

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang tổ chức sử dụng ma túy (Ảnh: Công an xã Ia Hrung).

Các đối tượng bị bắt quả tang gồm: Rah Lan Thuin (SN 2003) và Trần Thanh Hiếu (SN 1999), cùng trú tại xã Chư Păh, Gia Lai; Nguyễn Đức Hiền (SN 2001, trú tại phường An Phú, Gia Lai) và Rơ Com Nơ (SN 2002, trú tại xã Ia Hrung).

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá và các dụng cụ để sử dụng ma túy.

Công an phát hiện súng và đạn tại nhà các đối tượng (Ảnh: Công an xã Ia Hrung).

Ngoài ra, công an còn phát hiện và thu giữ 2 vật nghi là súng (1 dạng Rulo, 1 dạng bút) cùng 10 viên đạn. Công an tỉnh Gia Lai đang mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định.