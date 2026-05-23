Tuyên án đôi vợ chồng khóa cổng nhốt công an

Ngày 22/5, Tòa án nhân dân khu vực 7 (Gia Lai) đã tổ chức phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Tâm (56 tuổi, trú tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) 4 năm tù về các tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và Giữ người trái pháp luật. Bị cáo Lê Hữu Thống (57 tuổi, chồng bà Tâm) bị tuyên phạt 2 năm tù về tội Giữ người trái pháp luật.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 (Gia Lai), bà Tâm từng đặt cọc hàng tỷ đồng để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ bà H.T.P. (trú tại xã Phú Thiện, Gia Lai) và bà N.T.H. (trú tại phường Hòa Hưng, TPHCM). Tuy nhiên, do phát sinh mâu thuẫn trong quá trình thương lượng, các bên không hoàn tất việc ký kết, công chứng hợp đồng sang nhượng.

Vợ chồng bị cáo Trần Thị Tâm và Lê Hữu Thống tại phiên tòa (Ảnh: Hữu Long).

Từ ngày 19/7/2023 đến 18/7/2024, bà Tâm sử dụng tài khoản Facebook “Tâm Phát” đăng tải nhiều bài viết kèm hình ảnh cá nhân của bà P. và bà H., với lời lẽ mang tính xúc phạm, thóa mạ danh dự, nhân phẩm của hai người này.

Tháng 12/2023, bà H. đã chuyển nhượng 4 thửa đất tại phường Hội Phú cho ông Đ.B.K. (trú tại phường Hội Phú, Gia Lai) và được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, bà Tâm cho rằng mình có quyền quản lý, sử dụng các thửa đất này do đã đặt cọc trước đó.

Ngày 25/1/2025, khi ông K. cùng một người quen đến khu đất để dọn dẹp, chuẩn bị xây nhà thì bị vợ chồng bà Tâm ngăn cản. Vợ chồng bà Tâm khóa cổng khu đất, không cho những người bên trong ra ngoài và gọi điện báo lực lượng Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Gia Lai).

Khi Công an phường Hội Phú cùng tổ trưởng tổ dân phố vào làm việc, ông Lê Hữu Thống tiếp tục khóa cổng nhốt công an bên trong.

Dù lực lượng Cảnh sát 113 và Công an thành phố Pleiku (cũ) nhiều lần vận động, yêu cầu mở cổng nhưng vợ chồng bà Tâm không chấp hành.

Đến gần 14h ngày 25/1/2025, lực lượng công an buộc phải phá khóa cổng để vào bên trong, lập biên bản bắt quả tang đối với vợ chồng bà Tâm về hành vi giữ người trái pháp luật.

Tại phiên tòa, hai bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội và liên tục kêu oan. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án cùng lời khai của các bên liên quan, hội đồng xét xử đã tuyên mức án nêu trên.