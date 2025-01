Người phụ nữ ở Gia Lai khóa cửa, nhốt công an

Chiều 28/1, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp khám xét nơi ở của bà Trần Thị Tâm tại khu dân cư suối Hội Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật và xâm phạm chỗ ở của người khác.

Trước đó, ngày 25/1, bà Trần Thị Tâm đã đưa nhiều người vào xâm phạm bất hợp pháp trên thửa đất tại phường Hội Phú, thành phố Pleiku, do ông Đ.B.K. (trú ở phường Chi Lăng, thành phố Pleiku) đứng tên sở hữu.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của bà Tâm (Ảnh: Chí Anh).

Lúc này, ông K. đã gọi điện trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, các cán bộ công an phường Hội Phú, cán bộ tổ dân phố đã đến nắm tình hình. Thấy lực lượng công an, bà Tâm cho người khóa cổng, nhốt các cán bộ công an, cán bộ tổ dân phố, cùng chủ nhà tại thửa đất trên, trong nhiều giờ.

Cơ quan chức năng đã vận động, yêu cầu bà Tâm trả lại tài sản, mở cổng nhưng không thành công. Sau đó, lực lượng chức năng đã phá khóa, đưa các cán bộ, người dân ra.

Hình ảnh lực lượng chức năng đến phá khóa để đưa các cán bộ công an, trật tự bị "nhốt" trong nhà (Ảnh: Chí Anh).

Được biết, thửa đất trên được bà Tâm đặt cọc mua của bà N.T.H. (trú tại phường Hội Phú). Đến thời hạn làm hồ sơ, bà Tâm đã không đến làm thủ tục công chứng.

Tháng 12/2023, bà H. đã bán các thửa đất trên cho ông K.. Việc mua bán này được cơ quan thẩm quyền công nhận, ông K. đã làm đầy đủ thủ tục.

Tuy nhiên, tại diện tích đất trên, bà Tâm đã cho người khác thuê để canh tác, trồng cây. Ông K. đã nhiều lần nhờ chính quyền địa phương can thiệp nhưng không thành công.