Tự ý mở bãi giữ xe tự phát trước siêu thị ở Đà Nẵng, thu tiền trái phép
(Dân trí) - Tại bãi giữ xe tự phát trái phép trước một siêu thị ở Đà Nẵng do 3 đối tượng thanh niên tổ chức, lực lượng công an phường đã test nhanh và phát hiện 2 đối tượng dương tính với chất ma túy.
Ngày 25/2, Công an phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng cho biết đã phát hiện, xử lý 3 trường hợp có hành vi tự ý chiếm dụng vỉa hè để giữ xe, thu tiền trái phép của người dân.
Trước đó, qua nắm tình hình địa bàn và kiểm tra thực tế tại khu vực trước siêu thị Mega Market (đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Khánh), lực lượng công an phát hiện các đối tượng tổ chức trông giữ phương tiện trên vỉa hè khi chưa được cơ quan chức năng cho phép.
Theo Công an phường Hòa Khánh, đây là hành vi gây ảnh hưởng đến trật tự đô thị và quyền sử dụng lối đi chung của người dân.
Quá trình làm việc, nhận thấy một số trường hợp có biểu hiện nghi vấn, Công an phường Hòa Khánh test nhanh và phát hiện 2 đối tượng dương tính với chất ma túy.
Vụ việc đã được Công an phường Hòa Khánh lập hồ sơ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.