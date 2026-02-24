Đối tượng bị truy nã vụ giao xe cho người khác gây tai nạn ra đầu thú

Ngày 24/2, Công an xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai) thông tin về việc Võ Minh Phong (SN 2000, trú tại xã Chư Păh, Gia Lai), đối tượng đang bị truy nã về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đã ra đầu thú.

Theo hồ sơ vụ án, Phong bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố với tội danh trên và ra quyết định truy nã vào ngày 17/6/2024 để phục vụ công tác điều tra.

Phong tại cơ quan công an (Ảnh: Công an xã Chư Păh).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Phong đã giao xe máy cho một người quen không có giấy phép lái xe điều khiển. Trong quá trình tham gia giao thông, người này đã gây tai nạn khiến một người tử vong.

Sau khi bị khởi tố, Phong đã rời khỏi nơi cư trú, không chấp hành các yêu cầu của cơ quan điều tra, gây khó khăn cho quá trình xác minh, xử lý vụ án.

Thượng tá Nguyễn Văn Thông, Trưởng Công an xã Chư Păh, cho biết trong dịp Tết Nguyên đán, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường quản lý địa bàn và rà soát các đối tượng truy nã.

Phong (áo xám, bên phải) đến Công an xã Chư Păh đầu thú (Ảnh: Công an xã Chư Păh).

Qua xác minh, lực lượng công an xác định Phong đang sinh sống cùng mẹ ruột tại xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng. Công an xã Chư Păh đã phối hợp với gia đình để tuyên truyền, vận động Phong ra trình diện, nhằm được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Sau khi được vận động, Phong đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Công an xã Chư Păh đã lập biên bản tiếp nhận, hoàn tất các thủ tục pháp lý và bàn giao Phong cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.