Tự xưng phó giám đốc ngân hàng ở Bình Dương, chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng

Ngày 21/6, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương thông báo truy tìm Đặng Thị Thu Cúc (SN 1995, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án hình sự.

Đặng Thị Thu Cúc (Ảnh: Công an Bình Dương).

Theo hồ sơ, Đặng Thị Thu Cúc tự xưng là Phó giám đốc chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn Bình Dương. Cô biết có nhiều thửa đất đang phát mãi để thanh toán khoản vay của khách hàng đang vay tại ngân hàng.

Sau đó, Cúc đề nghị với nhiều người dân góp vốn chung để mua lại các thửa đất nói trên rồi bán ra để hưởng tiền lời.

Từ năm 2020 đến đầu năm 2023, có 2 bị hại tin tưởng và nhiều lần chuyển khoản tiền cho Đặng Thị Thu Cúc, tổng cộng hơn 60 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Cúc không thực hiện như đã hứa hẹn, không trả lại tiền cho các bị hại.

Quá trình xác minh, công an xác định Đặng Thị Thu Cúc hiện không rõ ở đâu, đang làm gì. Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương thông báo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu có thông tin của Đặng Thị Thu Cúc ở đâu đề nghị báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương.