Từ video rao bán xe đạp trên mạng, một phụ nữ bị lừa hơn 20 triệu đồng

Ngày 12/11, Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng thông tin về vụ việc tội phạm công nghệ cao lợi dụng uy tín người nổi tiếng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Viện kiểm sát, chị N.T.T.H. (36 tuổi, trú tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) khi sử dụng mạng xã hội Facebook đã xem video quảng cáo trên trang “Võ Hà Linh Offiiciial Review 3”. Trang này rao bán xe đạp điện trợ lực G-FORCE C14 giá 199.000 đồng trong “khung giờ vàng” và mời tham gia “chương trình khảo sát, tăng doanh số” để nhận thưởng hấp dẫn.

Đối tượng sử dụng danh nghĩa Công ty CP Thương mại Dịch vụ Hà Linh Official để tạo lòng tin và dụ khách hàng chuyển tiền (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng).

Sau khi đặt hàng, chị H. được hướng dẫn liên hệ tài khoản “Thu Hằng”, tự xưng là Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP Thương mại Dịch vụ Hà Linh Official. Người này mời chị tham gia các “nhiệm vụ trực tuyến” để nhận 30% lợi nhuận. Ban đầu, chị chuyển 300.000 đồng và được hoàn 390.000 đồng, nên tin tưởng.

Đối tượng sau đó mời chị H. tham gia các gói tương tác lớn hơn, hứa hẹn lợi nhuận cao. Chúng thêm chị vào nhóm Messenger có nhiều người “báo cáo” đã nhận thưởng. Tin là thật, chị H. chuyển tổng cộng 20 triệu đồng vào tài khoản mang tên “Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại 68 Toàn Cầu”. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chị không thể rút tiền và biết mình bị lừa.

Kết quả xác minh cho thấy không tồn tại cá nhân tên “Dương Thị Hằng” như đối tượng khai báo, và Công ty CP TMDV Hà Linh Official (ở Nghệ An) hoàn toàn không liên quan đến trang Facebook giả mạo.

Cơ quan điều tra nhận định đây là hành vi lừa đảo có tổ chức, sử dụng thủ đoạn giả mạo danh nghĩa người nổi tiếng, doanh nghiệp uy tín để chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc đang được Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra.