Lừa "chạy án" để chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại TP Cần Thơ vào năm 2023 do đối tượng Trần Xuân Mai (SN 1980, ngụ tại xã Thạnh Quới, Cần Thơ) thực hiện.

Đối tượng Trần Xuân Mai (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, Mai "nổ" có mối quan hệ rộng, quen biết nhiều người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan ở Trung ương để nhận số tiền trên 1,9 tỷ đồng chi phí “chạy án” cho bị hại.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của các bị hại, hắn sử dụng hết vào mục đích cá nhân. Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở của Mai để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ điều tra mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đề nghị các tổ chức, cá nhân nào có thông tin, tài liệu liên quan đến việc bị Trần Xuân Mai lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trực tiếp liên hệ Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ; địa chỉ: số 188/1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Quốc Tuấn, số điện thoại 0903.846.602 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.