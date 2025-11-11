Người phụ nữ làm nghề bốc mộ lừa bán đất ảo

Ngày 11/11, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Phùng Thị Thanh (SN 1977, trú tại thôn Trình Hoàng, xã Quang Lịch, tỉnh Hưng Yên) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị can Phùng Thị Thanh tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra, giữa năm 2020, trong quá trình làm công việc bốc mộ tại khu vực xã Đông Thọ (nay là phường Trà Lý), Thanh quen biết ông N.H.B., 49 tuổi, trú cùng địa phương.

Thanh giới thiệu có quen biết ban quản lý dự án đấu giá đất xã Đông Thọ và có khả năng mua đất dự án với giá sàn.

Tin tưởng lời nói của Thanh, ông B. nhờ mua hai lô đất tại khu vực trên. Thanh liên tục đưa ra thông tin gian dối, yêu cầu ông B. chuyển tiền để “làm thủ tục”. Từ năm 2020 đến 2024, ông B. đã nhiều lần chuyển tổng cộng gần 2,2 tỷ đồng. Nhận tiền, Thanh không thực hiện cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ, rồi cắt liên lạc và bỏ trốn.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định Thanh còn dùng thủ đoạn tương tự để lừa hai người khác ở phường Trà Lý và xã Đông Tiền Hải, chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Thanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo, ai là nạn nhân của Phùng Thị Thanh với thủ đoạn tương tự, liên hệ địa chỉ số 228 Trần Thánh Tông, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên hoặc điều tra viên Tô Văn Hưng qua số điện thoại 0348.195.741 để phối hợp giải quyết.