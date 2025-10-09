Từ "Phật sống" đến kẻ cưỡng dâm 7 phụ nữ ở TPHCM

Nguyễn Ngọc Hải tự xưng có khả năng "truyền năng lượng chữa bệnh" rồi thực hiện hành vi cưỡng dâm 7 phụ nữ tại TPHCM. Các bị hại là phụ nữ vì u mê, nghe lời bị cáo nói nên đã miễn cưỡng quan hệ tình dục với Hải và uống, tắm bằng các chất thải trên người ông ta.

Chữa bệnh bằng quan hệ tình dục

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Ngọc Hải (57 tuổi, ngụ TPHCM) là con lớn trong gia đình có hai người con. Người đàn ông này học tới lớp 4 thì nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình.

Từ khoảng năm 2012, Hải hành nghề bấm huyệt, chữa bệnh lưu động, tự giới thiệu là người tu luyện có thể phát "năng lượng" từ cơ thể để trị bệnh. Ông ta cũng tổ chức các buổi giảng pháp, đọc kinh, hướng dẫn ngồi thiền, chữa bệnh tại nhiều địa điểm khác nhau.

Bị cáo Hải tại tòa sơ thẩm (Ảnh: C.T.V.).

Thấy ông ta giảng đúng giáo lý và trực tiếp chứng kiến việc bấm huyệt chữa bệnh, nhiều người tin tưởng, sùng bái và muốn được nhận làm đệ tử.

Khi đông người tin theo, ông Hải nói mình là người tu luyện, là "Phật sống", đặt pháp danh cho các đệ tử, truyền bá tín ngưỡng bằng cách hướng dẫn tu tập. Hải tuyên bố có khả năng chữa bệnh qua hình thức "truyền năng lượng" (hoặc "truyền điện"). Đệ tử sẽ tiếp nhận "năng lượng" qua hình thức xoa bóp cơ thể của ông ta.

Năm 2020, chị Huỳnh Anh T. (bị bệnh tim) được Hải cho biết sẽ giúp chữa bệnh bằng phương pháp “truyền năng lượng” vào các điểm như đầu, trán, cổ và ngực.

Muốn khỏi bệnh, chị T. làm theo gợi ý rằng "cần tiếp xúc thân thể và quan hệ tình dục" để nhận năng lượng hiệu quả hơn. Theo đó, Hải nhiều lần gặp chị T. tại khách sạn và nhà của người phụ nữ này để thực hiện hành vi cưỡng dâm.

Tương tự, bà Trịnh Thị Hồng L. tin tưởng Hải có thể chữa bệnh và bị xâm hại. Hồ sơ vụ án thể hiện, người phụ nữ này bị Hải giao cấu lần đầu vào cuối năm 2013 (mỗi tháng 1-2 lần) và lần gần nhất là ngày 8/10/2024.

Bị cáo Hải đã áp dụng thủ đoạn này với 5 phụ nữ khác có vấn đề sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn hoặc đang tìm kiếm giải pháp chữa bệnh. Trong những lần quan hệ tình dục, Hải yêu cầu tất cả bị hại uống thuốc tránh thai.

Ngoài ra, Hải nói chất thải trên người mình cũng là năng lượng tỏa ra, có công dụng chữa bệnh nên mỗi khi tiểu tiện, đại tiện đều để trong hộp cho các đệ tử sử dụng.

Cuối tháng 9 vừa qua, TAND Khu vực 7 (TPHCM) mở phiên tòa xét xử bị cáo Hải về tội Cưỡng dâm. Tại tòa, ông ta thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo HĐXX, về trách nhiệm hình sự, bị cáo Nguyễn Ngọc Hải dùng thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng và chữa bệnh bằng bấm huyệt đã làm cho nhiều người lệ thuộc về tinh thần, hoàn toàn tin tưởng mù quáng. Từ đó, bị cáo Hải đã quan hệ tình dục với nhiều người, nhiều lần trở lên trong một thời gian dài nên phải xử lý nghiêm.

Bên cạnh đó, tòa cũng ghi nhận cho ông ta một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, nên tuyên phạt Hải 8 năm tù.

Loạt hành vi khác không bị xử lý hình sự

Ngoài những hành vi nêu trên của Hải, hồ sơ vụ án còn thể hiện hành vi của một số người liên quan khác.

Đối với bà Trịnh Thị Hồng L., là người trực tiếp, chủ động đưa cháu T. (con ruột) đến tham gia các buổi “truyền năng lượng” và cháu bé chứng kiến việc các đệ tử ngồi xung quanh thực hiện hành vi giao cấu khác với Hải. Tuy nhiên, do người phụ nữ này lệ thuộc vào tinh thần, hoàn toàn tin tưởng mù quáng vào việc kích dục, quan hệ tình dục với Hải là để “truyền năng lượng”.

Do đó, việc đã đưa con gái đến bóp tay, chân cho Hải với mục đích nhận năng lượng chữa bệnh, không nhận thức được việc làm của mình là nguy hiểm cho xã hội. Đồng thời, bà L. là một trong những bị hại trong vụ án cưỡng dâm do Hải thực hiện. Vì vậy, hành vi của bà L. không đủ yếu tố cấu thành tội Sử dụng người khác vào mục đích khiêu dâm.

Nhà chức trách xác định, Hải không ép buộc, dụ dỗ bà L. đưa con gái tới tham gia. Mặt khác, cháu T. không tham gia vào các hành vi như các nữ đệ tử khác. Do đó, không đủ căn cứ xử lý hình sự đối với nam bị cáo về hành vi sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm hoặc dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Quá trình điều tra, Công an quận Gò Vấp (cũ) nhận được đơn tố cáo của 1 người phụ nữ có nội dung Hải đưa ra thông tin gian dối, có thể chữa bệnh để chiếm đoạt 3 tỷ đồng. Sau đó, người phụ nữ trên rút đơn tố cáo, không cung cấp chứng cứ, xác định mình tự nguyện “cúng dường”. Do đó, cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý Hải về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, Hải có hành vi truyền bá, lôi kéo người khác tin theo, thực hiện các hành vi mê tín dị đoan, trái với văn hóa, thuần phong mỹ tục, đạo đức. Tuy nhiên, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, chưa bị xử phạt hành chính về hành vi mê tín dị đoan nên không đủ căn cứ xử lý hình sự.