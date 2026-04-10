Tự phá khóa nhà người khác, vào ở suốt 8 năm

Ngày 10/4, thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng, lực lượng của đơn vị đã bắt tạm giam bị can Cao Thị Bé (54 tuổi, trú tại phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để điều tra tội Xâm phạm chỗ ở của người khác.

Trước đó, ông N.T.H. (trú tại tỉnh Quảng Nam cũ) tố cáo vợ chồng bà Bé đã tự phá khóa và chiếm giữ căn nhà của ông nhiều năm qua.

Căn nhà bị chiếm giữ trái phép trong nhiều năm (Ảnh: Anh Trường).

Theo ông H., năm 2018, ông trúng đấu giá căn nhà trên lô đất thuộc khu tái định cư Bá Tùng ở phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (cũ), Đà Nẵng. Ông nộp đủ 1,6 tỷ đồng và hoàn tất các thủ tục liên quan. Cơ quan chức năng đã cưỡng chế tài sản thi hành án, yêu cầu chủ cũ là vợ chồng bà Bé bàn giao tài sản.

Gần hai tháng sau đó, ông H. khóa cửa nhà để về quê ăn giỗ. Khi trở lại, người này bất ngờ phát hiện nhà của mình bị phá khóa và vợ chồng bà Bé vào chiếm dụng trái phép.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra vụ việc.