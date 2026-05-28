Tử hình kẻ sát hại chủ quán cà phê rồi cướp tài sản ở Tây Ninh

Ngày 28/5, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Quý (23 tuổi, quê Cà Mau) án tử hình về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Quý sống tại nhà cha mẹ vợ ở xã Bình Đức (Tây Ninh) và làm công nhân. Do nợ nần, không có khả năng chi trả, bị cáo nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Quý tại TAND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: A.L.).

Khoảng 9h ngày 12/7/2025, Quý chạy xe máy đi mua dao, thuốc ngủ pha vào chai nước rồi dùng băng keo che một phần biển số xe nhằm tránh bị phát hiện khi gây án.

Ban đầu, bị cáo dự tính rủ bạn ra uống nước có pha thuốc ngủ để cướp tài sản. Tuy nhiên, lo sợ bị phát hiện nên Quý chuyển sang nhắm mục tiêu là các chủ quán nước ven đường.

Khoảng 14h cùng ngày, Quý vào một quán cà phê võng trên quốc lộ 1, thuộc phường Long An (Tây Ninh), gọi nước uống và quan sát tìm cơ hội ra tay.

Thấy quán chỉ có một mình chủ quán, bên trong có camera giám sát, khoảng một giờ sau, Quý đi ra khu vực nhà vệ sinh phía sau, để lại một chiếc ví da rồi quay lại nói có người làm rơi ví. Khi chủ quán vào nhà vệ sinh kiểm tra, Quý dùng dao tấn công khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, bị cáo cướp đôi bông tai nạn nhân đang đeo, ngắt cầu dao điện để tắt camera rồi lấy thêm một điện thoại di động cùng vài chục nghìn đồng tiền mặt.

Quý mang tài sản cướp được đi bán, lấy gần 2,7 triệu đồng rồi quay về nhà vợ ở xã Thạnh Đức. Đến chiều cùng ngày, khi đang đi làm, bị cáo bị công an bắt giữ.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự quyết liệt nhằm tước đoạt tính mạng người khác để cướp tài sản, không còn khả năng giáo dục, cải tạo nên tuyên mức án nghiêm khắc nhất.

Từ đây, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội Giết người và 4 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử hình.