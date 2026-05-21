Mâu thuẫn vì chiếc micro, em vợ chém anh rể trọng thương ở Tây Ninh

Ngày 21/5, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Trung Hậu (37 tuổi, ngụ ấp Cây Khế, xã Tân Hòa, Tây Ninh) 13 năm tù về tội Giết người.

Hậu bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án 13 năm tù (Ảnh: T.T.).

Theo cáo trạng, trưa 19/11/2024, Hậu tổ chức tiệc tại nhà. Đến tối cùng ngày, anh rể sang nhà Hậu lấy loa và micro đã cho mượn trước đó.

Trong lúc lấy đồ, anh rể cho rằng Hậu làm hỏng micro nên cả hai xảy ra cự cãi, thách thức đánh nhau.

Sau đó, anh rể về nhà lấy một cây rựa quay lại chém Hậu, nhưng không trúng. Hậu dùng dao trong nhà chém trả nhiều nhát vào đầu, mặt, cổ và khắp cơ thể anh rể, khiến nạn nhân bị thương tật 38%.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi đuổi chém nạn nhân đến cùng, gây nhiều vết thương nguy hiểm, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong, đã đủ yếu tố cấu thành tội Giết người thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt, nên tuyên mức án nêu trên.