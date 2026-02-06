Từ đơn hàng 3.000 đồng, người phụ nữ Hà Nội mất gần 1,3 tỷ đồng

Ngày 6/2, Công an TP Hà Nội cho biết một người phụ nữ ở Hà Nội vừa mất gần 1,3 tỷ đồng khi thanh toán đơn hàng online.

Theo đó, chị N.T.V. (trú tại Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ tự xưng là nhân viên giao hàng và thông báo chị có đơn hàng cần thanh toán phí 3.000 đồng. Do giá trị giao dịch nhỏ, chị V. không cảnh giác và làm theo hướng dẫn.

Sau đó, một đối tượng khác tiếp tục gọi điện, lấy lý do “nhân viên mới” thao tác nhầm, yêu cầu chị V. liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng để xử lý. Các đối tượng lần lượt hướng dẫn chị chia sẻ màn hình điện thoại, bật camera trước và sau, thực hiện thao tác tất toán tài khoản ngân hàng và chuyển tiền vào các tài khoản do chúng cung cấp.

Sau khi liên tục làm theo yêu cầu, chị V. phát hiện tài khoản bị rút gần 1,3 tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát đều có website và ứng dụng tra cứu mã vận đơn, người dân cần chủ động kiểm tra thông tin đơn hàng, chỉ nhận khi đúng đơn đã đặt.

Người dân tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, không chia sẻ màn hình, mã xác thực, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người không rõ danh tính; không chuyển khoản khi chưa trực tiếp nhận hàng và cần xác minh kỹ thông tin trước khi thanh toán.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.