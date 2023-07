"Tú bà" điều hành đường dây bán dâm ở TPHCM, nhân viên có ký hiệu riêng

Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Ngọc Ánh (28 tuổi) cùng 2 người khác để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Thu lời 2 tỷ đồng mỗi tháng

Theo cảnh sát, Ánh là tổng quản lý nhà hàng Song Song, số 95 An Dương Vương, phường 8, quận 5. Thời gian qua, tài liệu trinh sát thu thập phát hiện nhà hàng này có biểu hiện hoạt động môi giới mại dâm.

Đi sâu điều tra, cảnh sát xác định nhà hàng Song Song hoạt động từ tháng 6 đến nay, có 30 phòng hoạt động karaoke không phép, cơ sở chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài chủ yếu là khách Đài Loan, Trung Quốc. Nhà hàng có 80 tiếp viên nữ sẵn sàng bán dâm khi khách có nhu cầu với giá 3,5 triệu đồng/lượt và 5 triệu đồng qua đêm. Tiền mua dâm thanh toán trực tiếp cho quản lý của nhà hàng.

"Tú bà" Nguyễn Thị Ngọc Ánh (áo vàng) cùng đồng phạm tại cơ quan điều tra (Ảnh: Vy Trần).

Khi khách có nhu cầu mua dâm, Ánh sẽ chỉ đạo các quản lý người Việt Nam trực tiếp điều tiếp viên nữ đến các khách sạn, chung cư trên địa bàn TPHCM để bán dâm với khách.

Để lôi kéo được nhiều "chân dài" đầu quân dưới trướng mình, Ánh hứa trả lương và tiền hoa hồng cao. Ngoài ra, Ánh và chồng người Đài Loan có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, có mối quan hệ với các công ty du lịch nước ngoài nên việc tổ chức các hoạt động môi giới mại dâm tại nhà hàng diễn ra tương đối tốt. Từ đó, "tú bà" này thu lợi bất chính số tiền gần 2 tỷ đồng mỗi tháng.

Nhiều dịch vụ mại dâm hấp dẫn

Cơ quan điều tra xác định khi khách đến nhà hàng Song Song sẽ được nhân viên quảng cáo, chào mời các hoạt động mại dâm hấp dẫn, như múa sexy, sẵn sàng vui vẻ tới bến cùng nhiều combo hấp dẫn như có xe sang đưa đón tận nơi, sẽ được các cô gái trẻ phục vụ với giá hợp lý, được đảm bảo không bị cơ quan công an kiểm tra.

Để hoạt động diễn ra an toàn, tổng quản lý Ánh chỉ đạo các "má mì" cấp dưới sàng lọc các cô gái sẳn sàng bán dâm trước khi vào làm tại nhà hàng Song Song mỗi ngày bằng cách điểm danh và ghi ký hiệu 1 là đi bán dâm với khách về liền, 2 là đi bán dâm với khách qua đêm, không ghi số là chỉ ngồi phục vụ.

Khi khách vào nhà hàng các quản lý đưa tiếp viên vào và chia làm 3 tổ như trên để khách lựa chọn. Ánh đã chỉ đạo các "má mì" cấp dưới chỉ đưa tiếp viên vào phòng, thông báo cho khách biết số tiếp viên nào đi bán dâm.

Tất cả các má mì được chỉ đạo không được lấy tiền hoa hồng trong việc đi bán dâm của tiếp viên, chỉ được nhận tiền boa của khách. Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, nhận thấy phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng rất tinh vi, phức tạp, có tổ chức, các nghi phạm liên tục thay đổi phương thức hoạt động mại dâm, thường xuyên tổ chức họp kín, chỉ đạo quản lý nhiều phương thức để che đậy hành vi phạm pháp.

Hành vi của nhóm này làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố nói chung và tội phạm mại dâm nói riêng. Từ đó, Ban giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng PC02 chủ công xác lập chuyên án, phối hợp với Công an quận 5 và các đơn vị nghiệp vụ khác để triệt phá.

Khuya 19/7, cảnh sát kiểm tra nhà hàng Song Song, phát hiện 146 người và 10 phòng karaoke đang hoạt động. Đấu tranh khai thác, cảnh sát phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm, mua bán dâm, ghi nhận việc khách đến mua dâm tại khách sạn Bonka, số 884 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5.

Kiểm tra khách sạn Bonka, nhà chức trách phát hiện 4 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm với giá 3,5 triệu đồng. Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Đoàn Thị Thảo và Nguyễn Đặng Thanh Tâm khai nhận làm "má mì" tại nhà hàng Song Song từ tháng 6 đến nay.