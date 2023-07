Người Hàn Quốc cầm đầu đường dây mại dâm ở TPHCM

Chiều 24/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM (PC02) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an quận 1 triệt phá đường dây mại dâm mại dâm do nhóm người Hàn Quốc cầm đầu.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Tối 19/7, sau thời gian dài thu thập tài liệu chứng cứ, Phòng PC02 phối hợp cùng Công an quận 1 đã ập vào kiểm tra nhà hàng trên Gallery, số 160 Bis Bùi Thị Xuân. Cảnh sát phát hiện Kim Tae Hyung (chủ nhà hàng), Lee HyunJun (quản lý), Nguyễn Thị Ngọc Loan (Madam) cùng 52 tiếp viên nữ, 20 nhân viên phục vụ và một số khách nước ngoài đang có mặt tại đây.

Khai thác nhanh, cảnh sát xác định khách đến mua dâm và được nhà hàng móc nối với Lê Tấn Thanh (48 tuổi) để đặt khách sạn, cho 2 cặp khách mua dâm là người Hàn Quốc và tiếp viên của nhà hàng đi bán dâm tại khách sạn đường Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé.

Ập vào khách sạn trên, công an bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Hai cô gái khai sau khi ăn uống, hát karaoke tại nhà hàng Gallery thì được quản lý Lee HyunJun và Nguyễn Thị Ngọc Loan môi giới cho bán dâm với 2 khách Hàn Quốc với giá bán dâm 3,8 triệu đồng.

Đường dây mại dâm thu lợi mỗi tháng 4 tỷ đồng (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại công an, Kim Tae Hyung khai góp vốn với Cha Jinyoung kinh doanh nhà hàng Gallery. Để kéo khách và tăng doanh thu, người này đã chỉ đạo cho quản lý, madam điều tiếp viên nữ của nhà hàng đi bán dâm với khách. Do lo sợ bị công an bắt , Cha Jinyoung và người tình liên tục lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành, tìm đường tẩu thoát qua Campuchia bằng đường tiểu ngạch để tìm mọi cách trốn về nước. Khi cặp đôi đang lẩn trốn tại Cần Thơ thì bị Công an TPHCM bắt giữ.

Tại công an, Kim Tae Hyung cùng Cha Jinyoung, Lee HyunJun, Nguyễn Thị Ngọc Loan khai kinh doanh nhà hàng Gallery từ năm 2022 đến nay, mỗi tháng thu lợi hơn 4 tỷ đồng từ các hoạt động mại dâm tại nhà hàng.

Quá trình điều tra, công an bắt khẩn cấp và tạm giữ Kim Tae Hyung cùng Cha Jinyoung, Lee HyunJun, Nguyễn Thị Ngọc Loan, Lê Tấn Thanh về hành vi môi giới mại dâm. Riêng Bùi Thị Phương Dung, Bùi Duy Hà bị tạm giữ về để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.