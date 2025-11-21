Truy tố nhóm mặc đồ đen khiêng quan tài trước chợ Bến Thành

VKSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố các bị can Hồ Ngọc Tuấn (25 tuổi), Nguyễn Văn Quyết (30 tuổi), Vũ Thị Thanh Xuân (30 tuổi, vợ Quyết) và 8 đồng phạm về tội Gây rối trật tự công cộng.

Bị can Tuấn tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2024, Tuấn lập tài khoản TikTok “Never GG” để bán quần áo. Đến tháng 10/2024, Tuấn hợp tác với vợ chồng Quyết - Xuân để cùng quảng bá sản phẩm.

Trong quá trình tìm cách tăng độ nhận diện, Tuấn nảy sinh ý tưởng thực hiện một video gây sốc, cho nhóm người mặc mẫu áo do mình thiết kế, khiêng quan tài diễu phố để thu hút sự chú ý, qua đó quảng cáo thương hiệu.

Tuấn bàn bạc với Quyết, Xuân và bạn là Nguyễn Đăng Khoa để chuẩn bị. Nhóm thống nhất thiết kế mẫu áo có chữ “Never GG” phía trước. Sau đó, Tuấn đến Long An mua một cỗ quan tài giá 3,5 triệu đồng, thuê ông Nguyễn Văn Thẩm (chủ trại hòm) cùng bốn người khác khiêng quan tài với thù lao 500.000 đồng/người.

Ngày 25/2, nhóm bắt đầu ghi hình tại một studio trên đường Huyền Trân Công Chúa (quận 1 cũ). Sau khi chụp ảnh, theo yêu cầu của Tuấn, nhóm tiếp tục khiêng quan tài đi bộ đến khu vực cửa Nam chợ Bến Thành, bất chấp việc gây cản trở giao thông để thu hút đông người hiếu kỳ.

Trưa 1/3, Tuấn đăng clip lên mạng xã hội với nội dung quảng cáo sản phẩm quần áo mới của shop. Sau hai ngày, đoạn video thu hút hơn 8.000 lượt thích, 925 bình luận và hơn 4.000 lượt chia sẻ, tạo nhiều ý kiến trái chiều.

Cơ quan công tố xác định, việc các bị can khiêng quan tài đi dưới lòng đường cùng nhiều phương tiện giao thông, có nhiều du khách nước ngoài chứng kiến, gây phản cảm mỹ quan đô thị, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến trật tự công cộng.