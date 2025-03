Chủ mưu vụ khiêng quan tài ở chợ Bến Thành khai học ý tưởng từ nước ngoài

Ngày 4/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can với Hồ Ngọc Tuấn (SN 2000, quê Long An), Nguyễn Văn Quyết (SN 1995, ngụ quận 12) và Võ Thị Thanh Xuân (SN 1995, vợ Quyết), Nguyễn Đăng Khoa (SN 2000, ngụ tỉnh Long An) cùng 5 người khác về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cảnh sát, đây là nhóm người liên quan đến vụ khiêng quan tài diễu hành trước khu vực chợ Bến Thành, quận 1, TPHCM.

Nguồn gốc ý tưởng

Làm việc với cơ quan điều tra, Tuấn khai bán quần áo online trên TikTok. Tuy nhiên, do chưa có vốn nên nghi phạm đi làm thuê để kiếm tiền. Sau khi quen biết với vợ chồng Quyết, cả 3 bàn bạc, lên ý tưởng kinh doanh.

Vợ chồng Quyết đồng ý hỗ trợ Tuấn khởi nghiệp kinh doanh online, bỏ tiền vốn để đầu tư. Còn Tuấn lên ý tưởng, thiết kế, quảng cáo và bán sản phẩm, lợi nhuận sẽ chia 50/50.

Tuấn thừa nhận đã quay nhiều clip với các ý tưởng khác nhau đăng lên TikTok, nhưng lượt xem không cao như kỳ vọng. Do đó, nghi phạm nảy sinh ý định quay clip với nội dung 4 người mặc áo đen khiêng quan tài diễu phố nhằm tạo sự kiện sốc, tăng lượt xem.

Về ý tưởng này, Tuấn cho biết tham khảo từ nhiều nguồn ở nước ngoài, rồi biến tấu thêm để cho mới mẻ. Sau đó, Tuấn hẹn vợ chồng Quyết và Nguyễn Đăng Khoa (bạn Tuấn) gặp để trao đổi thì tất cả đồng ý.

Cảnh sát lấy lời khai Tuấn (Ảnh: Lê Trai).

Nhóm Tuấn liên hệ với trại hòm ở xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, gặp Nguyễn Văn Thẩm, mua quan tài với giá 3,5 triệu đồng. Sau đó, Tuấn thuê Thẩm sơn lại quan tài màu đen và thuê Thẩm cùng với 4 người khác để khiêng quan tài cho Tuấn quay clip với giá 500.000 đồng/người.

Khoảng cuối tháng 1, Tuấn liên hệ một tiệm ở quận Tân Phú để làm giấy decal theo thiết kế của Tuấn. Sau khi có giấy decal, Tuấn cùng Khoa, Quyết và Xuân xuống trại hòm. Tại đây, Thẩm dán decal vào hai mặt bên hông của hòm. Xong việc, nhóm này nhờ Thẩm giữ giùm chiếc hòm, khi nào quay quảng cáo sẽ liên hệ để chở lên TPHCM.

Sau đó, Khoa liên hệ studio trên đường Huyền Trân Công Chúa ở phường Bến Thành, quận 1, thuê chụp, quay 4 tiếng với giá 1,3 triệu đồng. Tuấn cũng thuê thêm một thợ chụp ảnh khác với giá 1 triệu đồng, ngoài ra, nhóm này còn thuê 2 người mẫu ảnh (1 nam, 1 nữ).

Sáng 25/2, cả nhóm chở chiếc hòm từ Long An bằng xe rồng (xe chuyên phục vụ đám tang) lên studio ở phường Bến Thành. Sau đó, cả nhóm này khiêng quan tài chụp ảnh trong studio, đến chiều thì khiêng ra đường, đi bộ trên đường Huyền Trân Công Chúa để tiếp tục quay chụp.

Lý do bắt khẩn cấp 9 nghi phạm

Tưởng quay clip ở studio là xong, Thẩm và nhóm thợ khiêng chiếc hòm lên xe chở về. Tuy nhiên, do cảm thấy chưa hài lòng, Tuấn quyết định và thống nhất với vợ chồng Quyết sẽ mang quan tài đến chợ Bến Thành để tiếp tục quay.

Tuấn gọi Thẩm lái xe chở chiếc hòm quay lại, trả thêm tiền công. Đây là quyết định bước ngoặt, khiến nhiều người dính đến pháp luật.

Sau khi xe chở hòm đến chợ Bến Thành, Tuấn đưa áo đen cho Thẩm và 3 người khác mặc và đi bộ dưới đường Lê Lai tới giao lộ Phan Chu Trinh. Sau khi quay xong, Thẩm để quan tài lên xe và chở về Long An.

Riêng Tuấn về nhà tổng hợp clip, ảnh liên quan rồi cắt ghép tạo thành một clip hoàn chỉnh. Đến trưa 1/3, Tuấn đăng clip lên mạng, thu hút hơn 9.000 lượt thích, gần 1.000 bình luận và hơn 4.000 lượt chia sẻ.

"Khi làm việc này, tôi chỉ muốn được nhiều người chú ý để bán quần áo. Tôi không lường trước sự việc xảy ra lại lớn đến thế này. Tôi thấy việc làm của mình là sai và rất hối hận", Tuấn nói và chia sẻ thêm tổng số tiền để thực hiện clip quảng cáo này là hơn 20 triệu đồng.

Quyết (bìa phải) và vợ khi bị bắt (Ảnh: Lê Trai).

Nói về lý do bắt khẩn cấp đối với Tuấn và 8 người khác, Công an TPHCM cho biết việc các nghi phạm khiêng quan tài diễu hành trên đường phố trước chợ Bến Thành đông người qua lại, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội.

Do đó, hành vi của Tuấn cùng đồng bọn đã có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tại khoản 2, Điều 318, Bộ luật Hình sự năm 2015, bổ sung, sửa đổi năm 2017. Công an TPHCM khuyến cáo người dân không nên học tập, làm theo những trào lưu này để gây mất an ninh trật tự, vướng vào lao lý.