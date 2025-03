Bắt khẩn cấp 9 người liên quan vụ khiêng quan tài trước chợ Bến Thành

Ngày 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Hồ Ngọc Tuấn (SN 2000, quê Long An), Nguyễn Văn Quyết (SN 1995, ngụ quận 12), Võ Thị Thanh Xuân (SN 1995, vợ Quyết), Nguyễn Đăng Khoa (SN 2000, ngụ tỉnh Long An) cùng 5 người khác để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

9 nghi phạm bị cảnh sát bắt khẩn cấp (Ảnh: Lê Trai).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tuấn làm nghề kinh doanh, bán quần áo online trên TikTok. Đầu năm 2024, Tuấn tạo tài khoản TikTok với mục đích kinh doanh, bán quần áo online, nhưng chưa có vốn nên anh ta đi làm thuê để kiếm tiền. Sau đó, Tuấn quen biết ngoài xã hội với vợ chồng Quyết.

Qua trao đổi, Quyết và Xuân đồng ý hỗ trợ Tuấn khởi nghiệp kinh doanh online, bỏ tiền vốn để đầu tư cho anh. Tuấn là người lên ý tưởng kinh doanh, thiết kế, quảng cáo và bán sản phẩm, lợi nhuận sẽ được thỏa thuận chia 50/50.

Để quảng cáo cho việc bán quần áo, Tuấn đã quay clip với nhiều ý tưởng khác nhau đăng lên TikTok để tăng tương tác, lượt xem để nhiều người biết và mua hàng nhưng không được như kỳ vọng. Sau đó, nghi phạm nảy sinh ý định quay clip với nội dung 4 người mặc áo đen khiêng quan tài diễu phố nhằm tạo sự kiện sốc, tăng lượt xem.

Nghi phạm cầm đầu Hồ Ngọc Tuấn (Ảnh: Lê Trai).

Sau khi có ý tưởng trên, Tuấn trao đổi với vợ chồng Quyết và Nguyễn Đăng Khoa (bạn Tuấn) thì tất cả đồng ý. Tiếp đó, Tuấn cùng Khoa liên hệ với trại hòm ở xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, gặp Nguyễn Văn Thẩm, mua quan tài với giá 3,5 triệu đồng. Đồng thời, Tuấn thuê Thẩm sơn lại quan tài màu đen và thuê Thẩm cùng với 4 người khác để khiêng quan tài cho Tuấn quay clip với giá 500.000 đồng/người.

Khoảng cuối tháng 1, Tuấn liên hệ và ra tiệm decal tại quận Tân Phú (không nhớ rõ địa chỉ) để làm giấy decal theo thiết kế của Tuấn. Sau khi có giấy decal, Tuấn cùng Khoa, Quyết và Xuân xuống trại hòm của Thẩm để dán decal vào hai mặt bên hông của hòm, rồi nhờ Thẩm giữ hộ, khi nào chụp quảng cáo sẽ liên hệ trại hòm để chở lên TPHCM.

Sau đó, Khoa liên hệ studio ở phường Bến Thành, quận 1, thuê chụp, ghi hình 4 giờ với giá 1,3 triệu đồng, còn Tuấn liên hệ thuê người làm mẫu ảnh (1 nam, 1 nữ). Cả nhóm thống nhất ngày chụp ảnh trong studio và quay clip khiêng hòm trên đường Huyền Trân Công Chúa vào ngày 25/2.

Quyết (bìa phải) và vợ bị bắt khẩn cấp (Ảnh: Lê Trai).

Khoảng 10h ngày 25/2, nhóm này khiêng quan tài chụp ảnh trong studio trên đường Huyền Trân Công Chúa. Đến chiều cùng ngày, nhóm này khiêng quan tài từ studio ra ngoài đường, đi bộ dưới lòng đường Huyền Trân Công Chúa hướng ngược chiều ra đường Nguyễn Thị Minh Khai, rồi khiêng hòm quay về lại trước địa chỉ trên.

Tuy nhiên, Tuấn cảm thấy chưa hài lòng nên thống nhất với Khoa, Quyết, Xuân đưa quan tài quay lại trước chợ Bến Thành để quay clip khiêng quan tài.

Đến trưa 1/3, Tuấn đăng tải đoạn clip 4 người khiêng hòm lên tài khoản TikTok của Tuấn để thu hút lượt xem và quảng cáo bán áo. Clip đã thu hút đông đảo người xem, các cơ quan báo chí vào cuộc, dư luận bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ vì cách thức quảng cáo phản cảm.