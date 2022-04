YouTuber Lê Chí Thành bị truy tố thêm tội danh

Ngày 12/4, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ra cáo trạng truy tố bị can Lê Chí Thành (39 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Lê Chí Thành tiếp tục bị truy tố. (Ảnh Khoa Nam).

Theo cáo trạng, từ tháng 7 đến tháng 10/2020, bị can Thành tạo, sử dụng tài khoản Facebook Lê Chí Thành để đăng tải các video và bài viết có nội dung xuyên tạc sự thật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của Tòa án nhân dân; quyền, lợi ích hợp pháp của Công an nhân dân, chức danh thứ trưởng Bộ Công an và cá nhân Đại tá Lê Bá Thụy - giám thị trại giam Thủ Đức (Z30D).

Cụ thể ngày 30/7/2020, Thành đăng video nói ông Lê Bá Thụy có rất nhiều tài sản giá trị. Kết quả điều tra, công an xác định những lời bị can này nói về đại tá Thụy là không đúng sự thật.

Hồ sơ vụ án còn thể hiện, Thành từng công tác trong ngành công an gần 20 năm, cấp bậc đại úy. Trong thời gian công tác tại trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai), Thành đã vi phạm các quy định Công an nhân dân và bị kỷ luật, tước danh hiệu Công an nhân dân.

Thành khiếu nại và kết quả giải quyết là giữ nguyên quyết định kỷ luật. Thành lên mạng xã hội nói Thứ trưởng Bộ Công an lạm quyền xử lý mình.

Ngoài ra theo cáo trạng, Thành còn đăng nhiều nội dung, bài viết khác có nội dung xuyên tạc, sai sự thật gây ảnh hưởng đến nhiều tổ chức, cá nhân khác.

Liên quan vụ án chống người thi hành công vụ, khi bị tước quân tịch, Lê Chí Thành lên mạng xã hội tự nhận là người chống tiêu cực, tham nhũng và thường nói về các "án oan". Thành còn gây chú ý như một YouTuber, khi đăng tải các video "giám sát cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ"...

Tháng 3/2021, Thành lái ô tô vi phạm giao thông nên bị tổ tuần tra Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc (Phòng cảnh sát giao thông Công an TPHCM) dừng xe, kiểm tra. Lúc này, Thành xuất trình giấy phép lái xe, đăng kiểm bản photo nên không được chấp nhận và xảy ra cãi vã, chống đối.

Sau đó, Thành bị khởi tố, truy tố và Tòa án nhân dân TP Thủ Đức (TPHCM) tuyên phạt 2 năm tù về tội "Chống người thi hành công vụ". Thành cho rằng phán quyết trên quá nặng nên kháng cáo và được Tòa án nhân dân TPHCM thụ lý.