Truy tố đối tượng nhiều lần hiếp dâm con riêng của vợ hờ

Sáng 7/6, Công an tỉnh An Giang vừa hoàn tất hồ sơ, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Huỳnh Văn Phương (42 tuổi, cư trú huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân của Phương là cháu gái 10 tuổi, con riêng của vợ hờ.

Đối tượng Phương (Ảnh: Nghiêm Túc).

Theo cảnh sát, từ tháng 6/2019, Phương sống chung như vợ chồng với bà T. (36 tuổi) cùng người con riêng của bà là cháu C.K.T. (10 tuổi) và 3 người con chung của cả hai.

Giữa Phương và bà T. thường xuyên xảy ra cự cãi, mâu thuẫn, bà T. cũng thường xuyên vắng nhà nên Phương nảy sinh ý định hiếp dâm con riêng của bà.

Từ 14/3 đến 19/3, lợi dụng vợ vắng nhà, Phương nhiều lần xâm hại cháu T., mỗi lần thực hiện hành vi, hắn dọa và buộc cháu T. phải im lặng.

Thấy cháu gái 10 tuổi thường xuyên than đau vùng kín nên dì ruột gặng hỏi thì phát hiện cháu bị Phương xâm hại nên trình báo công an.

Phương bị bắt vào ngày 24/3.