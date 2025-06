Ông ngoại đi vắng, bé gái 9 tuổi bị hàng xóm hiếp dâm

Chiều 5/6, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Lâm Văn Dễ (28 tuổi, cư trú phường Nhơn Hưng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, 17h ngày 31/5, ông Đ.V.T. (50 tuổi) gửi cháu ngoại là Đ.N.S. (9 tuổi) cho hàng xóm trông coi.

Lâm Văn Dễ thừa nhận hành vi Hiếp dâm cháu S. (Ảnh: Nghiêm Túc).

Trong lúc ông ngoại đi vắng, cháu S. sang nhà Lâm Văn Dễ chơi. Dễ đã nảy sinh ý định và thực hiện hành vi đồi bại, xâm hại cháu S. tại nhà mình.

Đến 18h cùng ngày, sau khi cháu S. về nhà, người nhà thấy dấu hiệu bất thường nên gặng hỏi thì cháu bé kể lại bị Dễ dùng tay thực hiện hành vi xâm hại vào vùng kín của mình.

Tại cơ quan công an, Dễ thừa nhận hành vi phạm tội của mình.