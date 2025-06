Vụ mẹ chồng và con dâu cầm đầu đường dây mại dâm: Truy tìm 2 khách mua dâm

Liên quan đến vụ mẹ chồng và con dâu điều hành đường dây môi giới mại dâm khủng ở An Giang, chiều 6/6, Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy tìm Nguyễn Gia T. (42 tuổi, cư trú TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) và Trần Văn Đ. (32 tuổi, cư trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

T. và Đ. bị tố giác hành vi Mua dâm người dưới 18 tuổi, liên quan đến đường dây môi giới mại dâm "khủng" do bà Nguyễn Thị Xuyên (69 tuổi) và Phan Thị Cẩm Hừng (43 tuổi, con dâu Xuyên) cầm đầu.

Trước đó, ngày 6/9/2024, Công an tỉnh An Giang, Công an huyện Châu Phú và Công an TP Châu Đốc bắt quả tang 3 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại một khách sạn trên địa bàn TP Châu Đốc.

Từ lời khai của các cô gái bán dâm, công an khám xét nơi ở khẩn cấp của các đối tượng trong vụ án và phát hiện thêm 13 cô gái bán dâm với độ tuổi từ 13 đến 22; thu giữ hơn 464 triệu đồng, 5 xe mô tô, bao cao su, thuốc ngừa thai cùng nhiều tài liệu liên quan.

Bà Xuyên (bên trái) và con dâu (Ảnh: Công an tỉnh An Giang).

Trong quá trình điều tra vụ án, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 46 đối tượng. Trong đó, bắt tạm giam 35 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú 10 đối tượng và truy nã một đối tượng.

Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về T. và Đ. hãy thông báo cho điều tra viên Lê Trọng Đạt qua số điện thoại 0976.015.009 để tiếp nhận xử lý theo quy định.