Truy tố cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), cùng nhiều cán bộ cấp dưới về các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, năm 2024, Ngân hàng Nhà nước giao cho SJC 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công vàng miếng. Tuy nhiên, bà Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lập khống báo cáo, nâng định mức hao hụt và đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào sản xuất trái phép.

Bà Hằng còn chỉ đạo để Hoàng Lệ Huê, cựu Giám đốc Công ty SJC chi nhánh miền Trung, lập khống chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ "ảo" nhằm chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng của Công ty SJC Chi nhánh miền Trung.

Trong đó, bà Hằng bị cáo buộc chiếm hưởng 2,1 tỷ đồng.

Bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) (Ảnh: J.C.).

Ngoài ra, theo cáo trạng, với động cơ vụ lợi, bà Lê Thúy Hằng bị cáo buộc mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho Trần Tấn Phát, Phó giám đốc xưởng vàng, chèn thêm vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo, qua đó sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng SJC, gây thiệt hại 74,8 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính 64 tỷ đồng.

Bà Hằng cũng chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng, mua vàng nguyên liệu bên ngoài đưa vào sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn SJC, gây thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng, hưởng lợi 6,6 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng xác định bà Hằng chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Lệ Huê và Trần Ngọc Minh Thư (Trưởng phòng kinh doanh vàng) bán ra ngoài một phần vàng thuộc chương trình bình ổn giá.

Từ tháng 6 đến tháng 8/2024, các đơn vị này đã lập khống danh sách bán 7.000 lượng vàng cho hơn 4.300 khách hàng, gây thiệt hại thêm 5,7 tỷ đồng.

Tổng cộng, 6.255 lượng vàng miếng đã được chế tác bất hợp pháp, gây thiệt hại cho SJC hơn 107 tỷ đồng.

Còn hành vi của bà Lê Thúy Hằng bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước 95,7 tỷ đồng, trong đó cá nhân bà Hằng hưởng lợi khoảng 73,5 tỷ đồng.