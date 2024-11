6 người bị khởi tố trong vụ án tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC

Nội dung này được Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, thông tin tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 9/11.

Theo Thiếu tướng Tuyên, quá trình điều tra, ngày 16/9, Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can về các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Điều tra ban đầu xác định, các bị can đã lợi dụng việc mua bán vàng bình ổn giá, lập khống chứng từ sổ sách, chiếm đoạt tài sản.

Bộ Công an đang tập trung củng cố tài liệu chứng cứ, mở rộng điều tra, thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an (Ảnh: Nguyễn Hải).

Liên quan kế hoạch mở rộng điều tra vụ án tại Tập đoàn Thuận An, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cuối tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can điều tra về hành vi đưa và nhận hối lộ xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk.

Ba người bị khởi tố gồm ông Phạm Văn Hạ, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk; Lê Đình Hải, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sài Gòn; Hoàng Đình Chương, Giám đốc Công ty TNHH An Nguyên.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ dấu hiệu sai phạm trong việc đấu thầu, triển khai dự án của Tập đoàn Thuận An, đồng thời mở rộng điều tra vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, đề xuất xử lý nghiêm minh các sai phạm của các bị can.

Quá trình điều tra vụ án đến nay, các bị can đã thừa nhận sai phạm, tự nguyện nộp, vận động gia đình khắc phục hậu quả vụ án.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 122 tỷ đồng, 130.000 USD có liên quan sai phạm của các bị can, người liên quan vụ án.