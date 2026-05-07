Truy tố cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Vĩnh Phúc

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà cùng 27 bị can trong vụ sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, bà bầu, người tiểu đường và một số nhóm người bệnh.

Vụ án xảy ra tại Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các doanh nghiệp trong “hệ sinh thái” liên quan.

Theo cáo trạng, Vũ Mạnh Cường là Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood. Hoàng Mạnh Hà là cổ đông Công ty Rance Pharma và Hacofood.

Hai người này bị truy tố về 3 tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2019 đến 2025, các bị can thành lập nhiều công ty, trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính của Rance Pharma, Hacofood và các đơn vị liên quan.

Sữa do Rance Pharma sản xuất (Ảnh: C.A.).

Để giảm chi phí sản xuất, nhóm này bị cáo buộc cắt giảm, thay thế thành phần nguyên liệu, sau đó sản xuất số lượng lớn sản phẩm sữa đưa ra thị trường. Kết quả điều tra xác định có 426 lô sản phẩm sữa là hàng giả, giá trị hơn 54 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp hơn 39,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, tổng doanh thu thực tế của 9 công ty do Cường và đồng phạm điều hành là hơn 1.177 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai thuế 115 tỷ đồng. Hơn 1.061 tỷ đồng còn lại bị để ngoài sổ sách.

Hành vi này bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 106 tỷ đồng tiền thuế cho ngân sách Nhà nước. Sau khi trừ giá trị hàng giả, phần thiệt hại còn lại được xác định khoảng 100 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng nêu, khi Công ty Rance Pharma và Hacofood bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an kiểm tra, thu giữ sản phẩm sữa, một số người liên quan đã tìm cách móc nối, chi tiền để doanh nghiệp không bị xử lý hình sự.

Trong vụ án này, Bùi Quốc Hưng, cựu Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ, bị cáo buộc nhận tiền để “chạy án” cho 2 doanh nghiệp sữa.

Theo cáo buộc, Hưng được Nguyễn Văn Hòa, cựu giám đốc một chi nhánh ngân hàng, và Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch Công ty Đầu tư xây dựng Bắc Á, đề nghị giúp cho Công ty Rance Pharma và Hacofood không bị xử lý hình sự.

Trụ sở Công ty Rance Pharma (Ảnh: D.V.).

Sau đó, Hưng nhiều lần gặp Hòa, Quân để trao đổi. Ngày 2/1/2025, Hưng bị cáo buộc nhận 100 triệu đồng từ Nguyễn Văn Hòa.

Đến ngày 23/1/2025, Hưng tiếp tục bị cáo buộc nhận 140.000 USD, tương đương khoảng 3,4 tỷ đồng, từ Nguyễn Văn Quân. Tổng số tiền Hưng bị cáo buộc nhận là khoảng 3,5 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Hưng cùng Hòa đến gặp người có thẩm quyền tại C05 Bộ Công an để hỏi thông tin, nhờ giúp đỡ.

Dù Hưng chỉ khai nhận đã cầm 100 triệu đồng, không nhận 140.000 USD, cơ quan tố tụng cho rằng có đủ căn cứ xác định bị can đã nhận cả 2 khoản tiền để “lo” cho 2 công ty sữa.

Với hành vi trên, Bùi Quốc Hưng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.