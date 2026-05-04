Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: “Mẹ già ốm lại mua phải sữa giả, rất dã man”

Nhiều câu chuyện thực tế nhức nhối về an toàn thực phẩm được cử tri và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ trong buổi tiếp xúc cử tri sáng 4/5.

Đề xuất công khai “danh sách đen” cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Cử tri Nguyễn Xuân Tùng (Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ô Chợ Dừa) nhận định đây là vấn đề nóng, cần áp dụng chế tài xử phạt hình sự thật nặng thay vì chỉ xử phạt hành chính.

Cử tri phường Ô Chợ Dừa cũng nêu thực tế trách nhiệm quản lý đang bị chia sẻ và chồng chéo giữa một số bộ, dễ dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm khi có sự cố xảy ra. Ông đề xuất cần một mô hình quản lý tập trung hơn, hoặc phải quy định rõ đầu mối bộ chịu trách nhiệm và người đứng đầu địa phương để xảy ra vi phạm.

Cử tri Nguyễn Xuân Tùng kiến nghị nhiều giải pháp cho tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm (Ảnh: Minh Châu).

Đặc biệt, với thực phẩm chức năng, thực phẩm bán online rất khó kiểm soát về nguồn gốc và chất lượng, cử tri kiến nghị cần siết chặt quy định đăng ký kinh doanh trên các nền tảng số, đồng thời, yêu cầu các sàn thương mại điện tử phải liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm được bày bán.

Để khắc phục việc người dân không được biết sớm thông tin về các cơ sở vi phạm để phòng tránh, cử tri kiến nghị thiết lập một hệ thống "danh sách đen" các cơ sở, thương hiệu vi phạm an toàn thực phẩm và công khai trên toàn quốc để người dân cùng tham gia giám sát và tẩy chay.

Chia sẻ với những lo lắng này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhìn nhận có bất cập khi nhiều bộ cùng tham gia quản lý nhưng không rõ ai chịu trách nhiệm và bị cắt khúc trong quản lý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự buổi tiếp xúc cử tri 10 phường của Hà Nội (Ảnh: Minh Châu).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nêu định hướng sửa đổi tới đây đã thống nhất giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm cuối cùng về quản lý an toàn thực phẩm. “Còn các cơ quan phải phối hợp, không để cắt khúc, không ai chịu trách nhiệm và cuối cùng vẫn có tiêu cực, như vụ việc tại Cục An toàn thực phẩm của Bộ Y tế vừa qua làm mất chỗ dựa, mất niềm tin”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dẫn chứng.

“Không để lợi ích bất chính đặt trên sức khỏe người dân”

Trong câu chuyện quản lý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đặt vấn đề trách nhiệm của chính quyền cơ sở, điển hình như vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm ở trường học.

“Ai cũng biết đồ ăn ở cổng trường bán rất chạy, học sinh rất thích ăn vì rẻ, nhưng thực phẩm không đảm bảo vì kém chất lượng, thậm chí cận hoặc hết hạn sử dụng vẫn bán”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói, đồng thời đặt vấn đề “có nên để duy trì hàng quán bán mất trật tự như vậy ở cổng trường không?”.

Trách nhiệm trong câu chuyện này, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, là của phường, xã.

Việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, hóa chất trong thực phẩm vượt mức, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm chức năng và đồ ăn bán trên mạng khó kiểm soát nguồn gốc, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đang gây lo lắng trong xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Minh Châu).

“Tôi nghe câu chuyện rất đau lòng. Có người nói rằng mẹ già ốm cần tăng cường sức khỏe lại mua phải hộp sữa giả, rất ác, rất dã man”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dẫn chứng, và đồng tình cần tăng chế tài, làm rõ trách nhiệm quản lý, khắc phục tình trạng quản lý chồng chéo giữa các cơ quan.

Theo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quản lý an toàn thực phẩm phải rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền. Đi kèm với đó, cần xử lý nghiêm vi phạm cố ý sản xuất, kinh doanh thực phẩm độc hại, thực phẩm giả, kém chất lượng.

Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xử lý hình sự nghiêm minh theo quy định của pháp luật, không chấp nhận những vi phạm này vì không chỉ làm ảnh hưởng sức khỏe người dân mà ảnh hưởng cả thị trường, nhiều khi chỉ vì một lô hàng hóa kém chất lượng mà ảnh hưởng cả một ngành sản xuất.

“Phải tạo được môi trường lành mạnh vì để giành được uy tín trên thị trường rất khó khăn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Với thực phẩm bán trên nền tảng số, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần cách quản lý phù hợp với thực tiễn, không để trung gian mạng trở thành nơi tiếp thị hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Các sàn thương mại điện tử, nền tảng số cũng phải có trách nhiệm kiểm soát người bán, nguồn gốc sản phẩm và phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện vi phạm.

Mặt khác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần hỗ trợ nông dân, hợp tác xã sản xuất sạch có đầu ra ổn định, chi phí chứng nhận hợp lý.

Nhấn mạnh bảo vệ người tiêu dùng phải đi đôi với khuyến khích sản xuất sạch và kinh doanh chân chính, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tinh thần “bảo vệ an toàn trong từng bữa ăn của người dân, không để lợi ích bất chính đặt trên sức khỏe người dân”.