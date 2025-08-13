Truy tìm xe tải "mất tích" sau 21 lần vi phạm tốc độ

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các đội, trạm CSGT kiểm tra, xử lý nghiêm xe tải biển kiểm soát 77C-088.08 - phương tiện 21 lần chạy vượt tốc độ.

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 26/12/2024 đến nay, hệ thống camera giám sát giao thông ghi nhận phương tiện nêu trên đã có 21 lần vi phạm tốc độ, trong đó có 5 lần chạy quá tốc độ 20-35km/h. Tổng mức xử phạt hành chính đối với các vi phạm này là gần 115 triệu đồng.

Xe tải 21 lần vi phạm tốc độ nhưng chủ phương tiện không chịu đến công an nộp phạt (Ảnh: Đức Minh).

Qua xác minh, chủ phương tiện là ông P.V.D., trú tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Dù Phòng CSGT đã nhiều lần gửi thông báo, nhưng ông D. không đến làm việc và nộp phạt.

Phương tiện này không được kiểm định an toàn kỹ thuật nhưng vẫn lưu thông trên đường suốt 4 năm qua.

Lần cuối cùng xe tải này được đăng kiểm là ngày 26/4/2021, đến kỳ kiểm định tiếp theo vào ngày 25/10/2021, xe tải không thực hiện kiểm định và kéo dài đến nay.

Do đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các đội, trạm kiểm soát chặt chẽ các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến. Nếu phát hiện xe tải trên lưu thông phải dừng phương tiện, đưa người điều khiển cùng xe về trụ sở để xử lý.

Tuy nhiên, kể từ lần vi phạm cuối vào ngày 17/7, xe tải này “mất tích” không thấy lưu thông trên đường.

Trước đó, ô tô mang biển kiểm soát 88A-841.92 chạy với tốc độ 114km/h, trong khi đoạn đường cho phép chạy 50km/h (Ảnh: Phòng CSGT).

Trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cũng đã gửi thông báo vi phạm đến chủ ô tô mang biển kiểm soát 88A-841.92 vì liên quan đến hành vi chạy quá tốc độ cho phép, với vận tốc 114km/h.

Theo dữ liệu từ hệ thống camera giám sát, lúc 0h12 ngày 31/7, ô tô này di chuyển qua khu vực ngã ba quốc lộ 19 cũ và quốc lộ 19 mới (thuộc địa phận xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) với vận tốc 114km/h. Tốc độ tối đa cho phép tại khu vực này là 50km/h.

Chưa đầy 20 phút sau, lúc 0h31 cùng ngày, phương tiện này tiếp tục vi phạm tốc độ khi di chuyển trên quốc lộ 19, đoạn thuộc địa phận xã Tây Sơn.