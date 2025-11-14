Truy tìm hai phụ nữ bị tố thuê ô tô nhưng không trả

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh đơn tố giác Đặng Thị Phương T. (42 tuổi, ở phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình) và Lèo Hải P. (29 tuổi, ở xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn trình báo của các bị hại kinh doanh dịch vụ thuê xe tự lái tại đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, T. và P. có dấu hiệu lừa đảo thông qua việc thuê ô tô nhưng không trả lại.

Đặng Thị Phương T. (trái) và Lèo Hải P. (Ảnh: Công an Hà Nội).

Hiện cảnh sát chưa xác định được hai phụ nữ nói trên đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định truy tìm hai người phụ nữ này.

Ai biết hoặc nhìn thấy hai phụ nữ trên ở đâu, báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra qua điều tra viên Trần Quang Minh (số điện thoại: 097.217.8968) để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.