"Nữ quái" Hưng Yên thuê 6 ô tô rồi mang đi cầm cố

Ngày 14/11, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị đã bắt giữ Đào Thị Mỵ (SN 1982, trú tại xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên), người bị cáo buộc thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Mỵ bị xác định chiếm đoạt tổng cộng 6 ô tô, trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Đào Thị Mỵ thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, anh N.V.L. (45 tuổi, ở Bắc Ninh) đến Công an xã Thanh Miện trình báo việc cho Mỵ thuê xe tải BKS 98H-035.56 trị giá khoảng 500 triệu đồng từ tháng 7 để kinh doanh. Hết thời hạn thuê xe, Mỵ không trả mà mang xe đi cầm cố.

Tiếp nhận tố giác, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT nhận định vụ việc có dấu hiệu phạm tội nghiêm trọng và chỉ đạo các điều tra viên phối hợp Công an xã Thanh Miện nhanh chóng xác minh.

Sau 12 giờ làm việc, lực lượng chức năng đã làm rõ hành vi và bắt khẩn cấp Đào Thị Mỵ vào tối 11/11.

Tại cơ quan công an, Mỵ khai không nghề nghiệp, quan hệ phức tạp, từng nhiều lần sang Campuchia theo đường tiểu ngạch. Gần đây, Mỵ tạm trú tại xã Thanh Miện, TP Hải Phòng. Do nợ nần và cần tiền chi tiêu, Mỵ nảy sinh ý định thuê ô tô rồi đem đi cầm cố.

Tháng 6 Mỵ dùng Facebook “Minh Đào” tìm thông tin thuê xe và liên hệ anh L.. Hai bên thỏa thuận thuê xe tải 2,5 tấn trong một năm, đặt cọc 30 triệu đồng, trả 15 triệu đồng mỗi tháng. Ngày 20/7, anh L. giao xe cùng giấy tờ cho Mỵ.

Nhận xe xong, Mỵ mang đến khu vực xã Thanh Tùng (nay là xã Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng) và cầm cố cho một người đàn ông chưa rõ lai lịch để lấy 150 triệu đồng “đảo nợ” và tiêu xài.

Từ lời khai của Mỵ, cơ quan điều tra phối hợp Công an xã Thanh Miện xác định người nhận cầm cố là ông L.T.T. (50 tuổi, trú tại xã Nguyễn Lương Bằng). Lực lượng chức năng đã thu giữ chiếc xe trên.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Mở rộng điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT xác định Mỵ còn chiếm đoạt thêm nhiều ô tô khác của nhiều người ở Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Nội và Phú Thọ với thủ đoạn tương tự.

Đến nay, công an đã làm rõ, thu giữ 6 phương tiện liên quan, trị giá hơn 1,5 tỷ đồng, gồm các xe BKS 98H-035.xx, 99B-057.xx, 51C-098.xx.,...

Cơ quan điều tra thông báo ai là bị hại trong vụ án liên hệ Đội 2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tại số 12 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, gặp điều tra viên Nguyễn Văn Bản, số điện thoại 0888.186.193.