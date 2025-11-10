Truy tìm chủ chiếc xe Kia Carnival chở 45kg ma túy và súng đã lên đạn

Sáng 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đang điều tra vụ án Vận chuyển trái phép chất ma túy xảy ra tại thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó vào tối 17/7, Trần Văn Nam (SN 1996, trú tại phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển ô tô 7 chỗ di chuyển từ hướng Lào về Việt Nam. Khi tới khu vực xã Sơn Kim 1, Nam bị lực lượng chức năng mật phục, vây bắt.

Đối tượng Nam bị bắt giữ (Ảnh: Biên phòng cung cấp).

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 45kg ma túy các loại, một khẩu súng quân dụng, 15 viên đạn (một viên đạn đã lên nòng) và nhiều biển số ô tô giả.

Nhằm qua mắt các lực lượng chức năng, Nam đã ngụy trang ma túy, súng quân dụng một cách tinh vi trên ô tô.

Đối tượng Nam khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ Lào về Việt Nam để lấy tiền công.

Tang vật vụ án (Ảnh: Biên phòng cung cấp).

Theo cảnh sát, phương tiện do Nam sử dụng để phạm tội là ô tô Kia Carnival màu nâu, biển số 63A-188.47, số khung RNYNF5BA8NC246978, số máy D4HEMH705663.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp rà soát, xác minh nguồn gốc và thông báo rộng rãi để truy tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp.

Sau một năm kể từ ngày niêm yết công khai, cơ quan công an sẽ xử lý phương tiện theo quy định nếu không có thông tin phản hồi.