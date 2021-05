Phá đường dây ma túy "khủng", thu nhiều súng và lựu đạn

Dân trí Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa, phối hợp với Công an huyện Bá Thước vừa phá thành công vụ án ma túy "khủng", thu giữ nhiều súng, lựu đạn…

Ngày 19/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh này phối hợp với Công an huyện Bá Thước vừa bắt quả tang 4 đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ.

4 đối tượng bị cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Hoàng Ngọc Toàn (SN 1990) và Trịnh Văn Huy (SN 1996), đều ở xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa; Phạm Trung Kiên (SN 2001) và Trần Văn Chung (SN 1989), đều ở phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 10 kg ma túy đá, 7 điện thoại di động, 1 xe ô tô taxi biển kiểm soát 36A - 170.44, gần 600 triệu đồng tiền mặt, 1 khẩu súng quân dụng.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ thêm 1 túi ma túy dạng kẹo, 5 túi ma túy đá, 200 viên thuốc lắc, 1 quả lựu đạn, 2 khẩu súng quân dụng và 50 viên đạn các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến việc buôn bán ma túy.

Tang vật lực lượng công an thu giữ tại chỗ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Kết quả điều tra bước đầu, Hoàng Ngọc Toàn là đối tượng giang hồ, cộm cán trên địa bàn huyện Thọ Xuân, chuyên hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê. Mới ra tù, Toàn đã câu kết với các đối tượng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn tham gia vào đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng nói trên để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Trần Lê