Đàn em Mr Pips khai thuê chìa khóa siêu xe để "sống ảo", truyền cảm hứng

Ngày 23/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Bùi Trung Đức (33 tuổi, trú TPHCM) 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng trong vụ án trên, HĐXX tuyên phạt 19 bị cáo khác mức án từ 10 đến 16 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Bùi Trung Đức được xác định nằm trong đường dây lừa đảo của nhóm Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ đang bị Công an Hà Nội điều tra về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Thường xuyên sử dụng xe sang để đánh bóng tên tuổi

Hội đồng xét xử (HĐXX) đánh giá, hành vi của các bị cáo trong vụ án là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản tư nhân được pháp luật bảo vệ, gây thiệt hại về mặt tài sản cho các bị hại.

Để thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo câu kết chặt chẽ với nhau và phân công, phân việc, nhiệm vụ cho từng nhóm.

Hành vi phạm tội của các bị cáo thực hiện trên không gian mạng, hoạt động cả ngoài lãnh thổ Việt Nam nên tiếp cận được nhiều nạn nhân.

Các bị cáo sử dụng những thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.

Hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây nhức nhối trong xã hội, gây bất bình trong quần chúng nhân dân.

"Để che giấu hành vi phạm tội của mình các bị cáo không tiếp xúc với người bị hại, thực hiện hành vi trên kịch bản đã có sẵn, thường xuyên thay đổi xe và sử dụng xe sang để đánh bóng tên tuổi.

Hậu quả các bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tài sản rất lớn của người khác được pháp luật bảo vệ", HĐXX nhấn mạnh.

Mr Pips Phó Đức Nam xây dựng hình ảnh giàu có, sang chảnh trên mạng xã hội (Ảnh: Facebook nhân vật).

HĐXX đánh giá bị cáo Bùi Trung Đức là người giữ vai trò chính trong vụ án, trực tiếp chỉ đạo các bị cáo khác trong vụ án.

Trước đó trong quá trình xét hỏi bị cáo Đức khai, được công ty nước ngoài tuyển dụng nhưng do ký hợp đồng đã lâu nên không nhớ mức lương ra sao, công ty có bao nhiêu phòng, ban, nhân viên.

Đức chỉ nhớ được tuyển vào làm nhiệm vụ "truyền cảm hứng" cho nhân viên bằng cách thường xuyên hỏi han, động viên.

Bị cáo trình bày chỉ làm thuê cho công ty, không biết đây là hoạt động lừa đảo. Đức được công ty phổ biến phải thuê xe sang và liên tục khoe giàu để nhân viên yên tâm đi theo.

Quá trình làm việc Đức gặp, ngồi ăn uống cùng Mr Pips Phó Đức Nam nhưng không nói gì về công việc.

Bị cáo khai công ty thuê hơn 1.000 số điện thoại để các nhân viên gọi dụ dỗ khách nhằm lừa đảo đầu tư. Bên cạnh đó Đức cũng chỉ đạo nhân viên dùng danh tính, thân phận giả để lừa dối khách hàng, mục đích để khách không có thông tin để trình báo công an.

Đặc biệt nhóm của Bùi Trung Đức thừa nhận việc tạo ra các hình mẫu thành công trong lĩnh vực chứng khoán để khách ham đầu tư và cũng để nhân viên tích cực làm việc.

Khi HĐXX hỏi về 5 chiếc chìa khóa xe sang của các hãng Mercedez, Ferrari, Porsche mà Đức cầm khi bị bắt giữ, bị cáo này trả lời: "Toàn xe đi mượn, không được đi bao giờ".

Việc Đức cầm nhiều chìa khóa xe siêu sang để sống ảo với nhân viên, truyền cảm hứng làm giàu cho nhân viên để họ dốc lòng theo công ty.

Lập hàng chục công ty “vỏ bọc”

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2022 Bùi Trung Đức cùng nhiều đồng phạm đã tổ chức một đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế với quy mô lớn, tinh vi và có tổ chức.

Đức và nhóm điều hành lập hàng chục công ty “vỏ bọc”, chia bộ máy hoạt động thành các bộ phận chuyên môn như kế toán, nhân sự, công nghệ thông tin, kinh doanh và chăm sóc khách hàng.

Các bộ phận vận hành độc lập nhưng phối hợp chặt chẽ nhằm cùng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người.

Dù không có giấy phép trong lĩnh vực tài chính nhưng nhóm này vẫn tổ chức tư vấn đầu tư, mời chào người dân tham gia “sàn chứng khoán quốc tế” thông qua phần mềm MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5).

Mr Pips Phó Đức Nam trước khi bị bắt (Ảnh: FBNV).

Các trang web như ZenoMarkets, Londonex,... được thiết kế có tên gọi dễ gây nhầm lẫn với sàn quốc tế. Thực tế, đây chỉ là các website lập trình sẵn, không kết nối với thị trường tài chính toàn cầu, gắn với hệ thống tài khoản ngân hàng do nhóm lừa đảo kiểm soát.

Nhân viên bán hàng (sale) tạo tài khoản truy cập cho nhà đầu tư, hướng dẫn nạp tiền ký quỹ và thực hiện lệnh mua bán.

Ban đầu, khách hàng được “cho thắng” vài lệnh nhỏ và rút tiền dễ dàng để tạo niềm tin. Sau đó, họ được dụ dỗ nạp thêm tiền với lời hứa lợi nhuận cao. Khi số tiền nạp lớn, tài khoản thường bị thao túng dẫn đến “cháy lệnh”, mất trắng toàn bộ.

Cơ quan tố tụng xác định, đội ngũ nhân viên bán hàng không có bằng cấp chuyên môn, không được đào tạo tài chính. Họ chỉ cần học thuộc kịch bản soạn sẵn, biết đánh vào tâm lý “lãi nhanh, rút được tiền” để dẫn dụ khách hàng liên tục nạp tiền.

Lương cơ bản mỗi người khoảng 7 triệu đồng/tháng kèm hoa hồng 4-5% trên doanh thu. Những nhân viên có thành tích cao còn được nêu gương, thưởng nóng để khuyến khích lôi kéo thêm nạn nhân.

Để che giấu hoạt động, nhóm này thành lập ít nhất 27 công ty.

Để vận hành đường dây, nhóm của Bùi Trung Đức thuê 15 văn phòng tại TPHCM và tỉnh Bình Dương (cũ), chủ yếu trong các tòa nhà lớn. Các văn phòng này không treo biển hiệu, nhân viên được cấp tài khoản ẩn danh, chỉ di chuyển nội bộ nhằm tránh bị theo dõi.

Đối với dòng tiền chiếm đoạt được, Mr Pips Phó Đức Nam sẽ chỉ đạo nhân viên chuyển cho khách tạo niềm tin là sàn có tính thanh khoản nhanh, hoặc chuyển đến tài khoản khác do Mr Pips yêu cầu.

Các bị cáo "rửa tiền" bằng nhiều hình thức khác nhau như sử dụng dịch vụ đổi tiền từ tài khoản thành tiền mặt, mua vàng, tiền điện tử USDT...

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã chứng minh được 12 vụ lừa đảo, với tổng số tiền 11 tỷ đồng.