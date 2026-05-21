Trộm tiền, vàng của hàng xóm rồi gửi vào tài khoản ngân hàng

Ngày 21/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Văn Lễ (SN 2003, trú xã Quỳnh Anh, Nghệ An) về tội Trộm cắp tài sản.

Hôm 14/5, Công an xã Quỳnh Anh nhận trình báo của chị N.T.Đ (trú thôn Nam Yên, xã Quỳnh Anh) về việc bị kẻ gian đột nhập trộm hơn 70 triệu đồng tiền mặt và 4 nhẫn vàng. Tổng trị giá tài sản chị Đ. bị mất trộm là hơn 100 triệu đồng.

Chỉ sau 4 tiếng kể từ khi người dân báo án, với tinh thần vào cuộc khẩn trương, Công an xã Quỳnh Anh phối hợp các đơn vị liên quan đã bắt giữ Phan Văn Lễ.

Khám xét khẩn cấp nhà ở của người đàn ông này tại thôn Nam Yên, công an thu giữ 20 triệu đồng tiền mặt cùng 4 nhẫn vàng.

Tại trụ sở công an, Phan Văn Lễ thừa nhận đã gây ra vụ trộm tài sản tại nhà chị Đ.. Sau khi lấy trộm tiền và vàng, Lễ gửi 50 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng cá nhân để cất.