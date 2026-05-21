Nhóm học sinh lớp 8 giúp công an bắt kẻ trộm xe máy

Ngày 21/5, Công an xã Hòa Hội (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bàn giao đối tượng Hồ Ngọc Sơn (19 tuổi, trú tại xã Hòa Hội) cùng tang vật cho Công an phường Đông Hải (tỉnh Khánh Hòa) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hồ Ngọc Sơn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an xã Hòa Hội).

Trước đó, khoảng 20h ngày 18/5, trong lúc đi chơi, nhóm học sinh lớp 8 Trường THCS Cát Hanh (xã Hòa Hội) phát hiện Sơn điều khiển xe mô tô không gắn biển số, có nhiều biểu hiện bất thường nên đã nhanh chóng báo tin cho trực ban công an địa phương.

Nhận tin báo, Công an xã Hòa Hội đã triển khai lực lượng xác minh, kiểm tra và mời đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận ngày 17/5, khi ở nhà một người bạn tại phường Đông Hải (Khánh Hòa), đối tượng đã lợi dụng sơ hở để trộm một xe mô tô hiệu Honda Wave cùng 2 điện thoại di động. Sau khi gây án, Sơn tháo biển số xe rồi mang tang vật về xã Hòa Hội để tìm cách tiêu thụ đã bị nhóm học sinh phát hiện.

Xe máy bị đối tượng trộm cắp tại Khánh Hòa đưa về Gia Lai tiêu thụ nhưng chưa kịp tẩu tán thì bị bắt (Ảnh: Công an xã Hòa Hội).

Theo Công an xã Hòa Hội, hành động nhanh trí, cảnh giác của nhóm học sinh Trường THCS Cát Hanh đã góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.