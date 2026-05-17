Tên trộm cạy cửa nhà xưởng "cuỗm" 800 triệu đồng

Ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm giam Nguyễn Văn Bon (SN 1986, trú tại xã Lương Hòa) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, sáng 8/4, do không có tiền tiêu xài, Bon điều khiển mô tô đến xã Hưng Nhượng với ý định trộm tài sản.

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Văn Bon (Ảnh: Công an cung cấp).

Lúc này, Bon trông thấy nhà xưởng của anh Đ.T.V. ở ấp Hưng Bình không có ai trông coi nên dùng cây sắt đã chuẩn bị sẵn phá cửa lẻn vào bên trong và trộm 800 triệu đồng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long và công an các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xác minh, điều tra.

Kết quả xác minh, cảnh sát xác định thủ phạm là Nguyễn Văn Bon nên mời làm việc. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Bon đã thừa nhận hành vi phạm tội.