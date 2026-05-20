Công an bí mật theo dõi, bắt quả tang 2 đối tượng trộm chó ở Đà Lạt

Ngày 20/5, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng, đang điều tra, làm rõ vụ 2 người đàn ông liên quan trộm chó, mèo trên địa bàn.

Theo thông tin, vào 2h cùng ngày, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp cùng lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng tuần tra, phát hiện Trương Minh Đạt (Sn 1968, trú tại đường Nguyễn Thị Nghĩa, phường Xuân Hương - Đà Lạt) lái xe máy chở Phan Huy Khang (SN 1971, trú tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Xuân Hương - Đà Lạt) có biểu hiện nghi vấn nên theo dõi.

Hai đối tượng trộm chó ở Đà Lạt bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Lực lượng chức năng sau đó phát hiện Khang và Đạt dùng súng điện tự chế bắn trộm chó của người dân trên đường Mê Linh, đường Thánh Mẫu và đường Cao Bá Quát.

Sau khi bắn trộm 4 con chó, Đạt và Khang chở về một căn nhà trên đường Nguyễn Đình Quân, phường Cam Ly - Đà Lạt thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Tang vật liên quan vụ án được cơ quan chức năng thu giữ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Khang và Đạt cất giữ một bình xịt hơi cay, 4 con chó.

Liên quan vụ việc, lực lượng chức năng thu giữ thêm một bình ắc quy, một máy kích điện, dây điện, thanh gỗ dạng súng tự chế gắn thanh kim loại dạng chỉa, xe máy hiệu Waves S màu đỏ - đen.

Được biết, trong 2 người bị lực lượng chức năng bắt giữ, Phan Huy Khang là đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.