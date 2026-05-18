Hai thanh niên đột nhập 8 nhà dân cuỗm nhiều tiền, vàng

Ngày 18/5, Công an xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi thông tin đơn vị đã bắt giữ A.N. (SN 2010) và A.A. (SN 2010), cùng trú tại làng Rắc, xã Ya Ly để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, nhiều người dân trên địa bàn liên tục trình báo việc bị mất trộm tài sản. Công an xã Ya Ly đã khẩn trương xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định N. và A. là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp.

Cơ quan chức năng thực nghiệm lại hiện trường vụ án (Ảnh: Công an xã Ia Ly).

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận, từ ngày 27/4 đến 16/5 đã đột nhập vào 8 nhà dân trên địa bàn xã Ya Ly để trộm tiền, điện thoại di động, vàng cùng nhiều tài sản khác.

Điển hình như rạng sáng 16/5, N. và A. đột nhập nhà bà Đ.T. (SN 1979, trú tại làng Rắc, Ia Ly) lấy 3,2 triệu đồng, 2 chỉ vàng cùng nhiều tài sản có giá trị. Cùng ngày, các đối tượng tiếp tục trộm khoảng 4 triệu đồng tại nhà anh A.S. ở cùng làng.

Hai đối tượng đột nhập vào 8 gia đình để trộm nhiều tài sản (Ảnh: Công an xã Ia Ly).

Tối 11/5, nhóm này tiếp tục đột nhập nhà bà Y.L. (SN 1968, trú làng Rắc) lấy 13,5 triệu đồng, 2 chỉ vàng và 6 con gà. Công an xã Ya Ly đang mở rộng điều tra, làm rõ các vụ việc liên quan.